Гузеева сосватала экс-супругу Бородиной невесту

Экс-супруг ведущей "Дома-2" Ксении Бородиной попросил помощи у телесвах в поисках избранницы. В шоу "Давай поженимся" разведённому мужчине подобрали достойную партию.

На телевизионное сватовство Омаров явился в компании бывшая жены Аллы Воденко и сына Омара.

Бизнесмен проявлял чудеса галантности, одарив ведущих шоу шикарными букетами роз.

Омаров посетовал на то, что многие думают, что он альфонс, так как жил с состоятельной телеведущей якобы только ради денег.

Гузеева в ответ успокоила жениха, уверив, что даже не знает, кто такая Бородина.

"Злые люди любят припечатать человека невиновного и устроить на него травлю. Вы красивый и видный мужчина, женились на Ксении Бородиной. Я не знаю, кто это, но знаю, что это известная женщина", — объяснила Гузеева.

Омаров внимательно оценил предложенных ему невест и выбрал 26-летнюю девушку по имени Ксения, которая работает редактором на ТВ.

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