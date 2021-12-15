EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Врач Токарев: коронавирус может привести к болезни Паркинсона
Мясников объяснил, надо ли ревакцинироваться, если переболел COVID-19
"Газпром" выполнил все обязательства перед Украиной
Ветеринарного врача ужаснула история умершего кота Волочковой
Арестованы собственник шахты "Листвяжная" и гендиректор "СДС-Уголь"
В Госдуме назвали высылку из Берлина российских дипломатов несправедливой
Заммэра Владимир Ефимов рассказал о росте чешских инвестиций почти на 8%
Песков: между Путиным и Байденом может состояться ещё один разговор
Учёные предупредили, что одна только вакцинация не спасёт от омикрон-штамма

Гузеева сосватала экс-супругу Бородиной невесту

Шоу-бизнес

Экс-супруг ведущей "Дома-2" Ксении Бородиной попросил помощи у телесвах в поисках избранницы. В шоу "Давай поженимся" разведённому мужчине подобрали достойную партию.

Гузеева сосватала экс-супругу Бородиной невесту

На телевизионное сватовство Омаров явился в компании бывшая жены Аллы Воденко и сына Омара.

Бизнесмен проявлял чудеса галантности, одарив ведущих шоу шикарными букетами роз.

Омаров посетовал на то, что многие думают, что он альфонс, так как жил с состоятельной телеведущей якобы только ради денег.

Гузеева в ответ успокоила жениха, уверив, что даже не знает, кто такая Бородина.

"Злые люди любят припечатать человека невиновного и устроить на него травлю. Вы красивый и видный мужчина, женились на Ксении Бородиной. Я не знаю, кто это, но знаю, что это известная женщина", — объяснила Гузеева.

Омаров внимательно оценил предложенных ему невест и выбрал 26-летнюю девушку по имени Ксения, которая работает редактором на ТВ.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Курбан Омаров нашел свою вторую половинку на «Давай поженимся!»
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Гузеева сосватала экс-супругу Бородиной невесту
Проклова о скандальной истории с Табаковым: "Я бы испортила его последние дни"
Армения окончательно сдалась Азербайджану и Турции
Григорию Лепсу придётся отдать жене полмиллиарда рублей при разводе
Экономист Колташов прокомментировал жалобы "Роснано" на банки
Зеленский рассказал о военной угрозе со стороны России Макрону и Шольцу
Разин укорил Дробыша за нападки на Киркорова: "Это — подлость и зависть"
Врач Токарев: коронавирус может привести к болезни Паркинсона
Мясников объяснил, надо ли ревакцинироваться, если переболел COVID-19
"Газпром" выполнил все обязательства перед Украиной
Популярное
Мир. Новости мира
Тихановская стала "соломенной вдовой": мужа посадили надолго

Сергей Тихановский — белорусским судом во вторник был приговорен к 18 годам тюрьмы.

Тихановская стала "соломенной вдовой": мужа посадили надолго
Охрипшая Лариса Гузеева пожаловалась на здоровье
Шоу-бизнес
Охрипшая Лариса Гузеева пожаловалась на здоровье
Политика. Новости и аналитика
The Hill: новое правительство ФРГ спасло Украину от "агрессии" со стороны РФ
Здоровье
Чумаков рассказал об искусственном происхождении варианта коронавируса "омикрон"
Любовь Степушова Армения окончательно сдалась Азербайджану и Турции Любовь Степушова Дмитрий Соколов Почему корону дома Романовых носит Елизавета II Дмитрий Соколов Ирина Шлионская Современные "Павлики Морозовы": правильно ли доносить на родителей? Ирина Шлионская
Здоровье
"Голубые таблетки": Мясников озвучил неожиданную причину заложенности носа
Шоу-бизнес
Андрей Малахов пожаловался на суровый нрав жены
Украина готовит ЛДНР "море огня" на Новый год?
Новости Украины
Украина готовит ЛДНР "море огня" на Новый год?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников