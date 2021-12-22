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Большинство молодых россиян хорошо знакомы с творчеством рок-группы "Земляне"

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Творчество легендарной советской группы "Земляне" остается актуальным и любимым даже сегодня. Такой результат показал опрос, проведенный Всероссийским центром исследования общественного мнения (ВЦИОМ).

Большинство молодых россиян хорошо знакомы с творчеством рок-группы "Земляне"

На фоне воссоединения отцов-основателей группы Владимира Киселева и Игоря Романова ВЦИОМ решил выяснить, что современные россияне думают о коллективе, чья слава тянется со времен СССР.

На вопрос о том, знакомы ли они с группой, 64% респондентов ответили утвердительно. Еще 29% признались, что знают о "Землянах" немного, но слышали о них.

Еще один вопрос касался одного из главных хитов коллектива — песни "Трава у дома". Участников исследования спросили, какая композиция у них ассоциируется с космосом. Почти половина (47%) заявили, что это песня "Землян". Ближайшим конкурентом хита стала песня "Он сказал, Поехали!", но она набрала всего 5%.

Кроме того, 76% респондентов на вопрос о том, не устарела ли композиция, ответили отрицательно. Более того, некоторые считают, что в наши дни она стала еще актуальнее и именно сейчас находится на пике славы. Участников опроса также спросили, хотели бы они услышать новый альбом "Землян". 66% россиян с удовольствием послушают новые песни коллектива, если вдруг Романов и Киселев решат их записать. Стоит отметить, что больше половины опрошенных (53%) сожалеют, что на сегодняшней сцене нет групп, похожих на "Землян".

Отдельно нужно сказать, что современная молодежь в большинстве своем знает о легендарной группе и уважает ее творчество. Только треть молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет не знакома с "Землянами" и не понимает, почему они и их песни связаны с космосом.

ВЦИОМ проводил опрос методом телефонных интервью среди 1600 совершеннолетних жителей РФ. В выборке для исследования были представлены россияне из всех федеральных округов и не менее 80 регионов. Целевую группу составили с учетом репрезентации пола, возраста, уровня образования и типа населенного пункта.

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Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
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