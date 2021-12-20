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Лариса Гузеева решила, что её сглазили: "Что-то я потерялась"

Шоу-бизнес

Переболевшая COVID-19 Лариса Гузеева на фоне новых проблем со здоровьем заподозрила, что её сглазили недоброжелатели.

Лариса Гузеева решила, что её сглазили: "Что-то я потерялась"

Лариса Гузеева, которая справилась с коронавирусом благодаря помощи профессиональных врачей в "Коммунарке", снова чувствует недомогание.

Нескончаемые проблемы со здоровьем заставили телеведущую поверить в мистику.

"Сейчас такую глупость спрошу… а может быть и нет. Вы верите в сглаз? Может пример есть. Ну да, что-то я потерялась. Не выберусь никак. И вам не хворать", — написала звезда ТВ под фото.

На снимке артистка выглядит неплохо. Над телеведущей, вероятно, поработали гримёры, парикмахеры и стилисты.

Ранее Гузеева охрипшим голосом жаловалась на здоровье. Поклонники знаменитости решили, что актрису мучает "постковидный синдром".

Фолловеры как могли поддержали Ларису Андреевну.

"Я верю в два красивых изумрудных глаза. И в силу воли их хозяйки!";

"После ковида нужно время, потом только будут улучшения";

"Нет сглаза! Это наша неуверенность в вере. "Отче наш" мне всегда помогает в трудной ситуации", — писали интернет-пользователи под постом знаменитости.

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Лариса Гузеева в Коммунарке
Автор: Елена Былкина
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