Переболевшая COVID-19 Лариса Гузеева на фоне новых проблем со здоровьем заподозрила, что её сглазили недоброжелатели.
Лариса Гузеева, которая справилась с коронавирусом благодаря помощи профессиональных врачей в "Коммунарке", снова чувствует недомогание.
Нескончаемые проблемы со здоровьем заставили телеведущую поверить в мистику.
"Сейчас такую глупость спрошу… а может быть и нет. Вы верите в сглаз? Может пример есть. Ну да, что-то я потерялась. Не выберусь никак. И вам не хворать", — написала звезда ТВ под фото.
На снимке артистка выглядит неплохо. Над телеведущей, вероятно, поработали гримёры, парикмахеры и стилисты.
Ранее Гузеева охрипшим голосом жаловалась на здоровье. Поклонники знаменитости решили, что актрису мучает "постковидный синдром".
Фолловеры как могли поддержали Ларису Андреевну.
"Я верю в два красивых изумрудных глаза. И в силу воли их хозяйки!";
"После ковида нужно время, потом только будут улучшения";
"Нет сглаза! Это наша неуверенность в вере. "Отче наш" мне всегда помогает в трудной ситуации", — писали интернет-пользователи под постом знаменитости.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
В воскресенье, 19 декабря, умер от коронавируса народный артист РФ и режиссёр Андрей Малюков. Об этом сообщила его двоюродная сестра Наталья Бондарчук.