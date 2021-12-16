Врач объяснил, почему у Гузеевой после СОVID-19 пропал голос

После перенесённого коронавируса Лариса Гузеева говорит с большим трудом. Телесваха кашляет и пытается набрать в лёгкие побольше воздуха перед тем, как что-то сказать.

Ведущая шоу "Давай поженимся" на днях пожаловалась, что опять болеет. У актрисы пропал голос. Она рассказала о проблемах со здоровьем тихо и с заметной хрипотой.

Лариса Гузеева лишь недавно выписалась из больницы в "Коммунарке", где её спасали от COVID-19. Недуг не прошёл для телеведущей бесследно. Она посетовала на проблемы с памятью.

Врач-пульмонолог Сергей Пурясев отметил, что дыхательной недостаточности у Гузеевой нет, но воспаление присутствует.

"Что тут можно сказать? Типичный ларингит — воспаление голосовых связок и гортани. А вот симптомов дыхательной недостаточности я не увидел, темп речи и одышка в пределах нормы", — цитирует слова медика "Комсомольская правда".

Врач объяснил, что осложнения на органы дыхания после перенесенного COVID-19 весьма опасны, так как воспаление из гортани может перекинуться на бронхи.

"А там сосуды затромбованы — вот это уже страшно", — предостерёг Пурясев.

Врач советует телеведущей, чтобы минимизировать постковидные проблемы, делать ингаляции, проводить физиотерапию, полоскать горло и беречь себя от переутомления.

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