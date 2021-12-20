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Бузова поняла, что "счастье любит тишину"

Шоу-бизнес

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова посетовала на сложности в личной жизни, с сожалением отметив, что в России слишком мало мужчин, и на всех одиноких женщин их не хватает.

Бузова поняла, что "счастье любит тишину"

Певица призналась "Комсомольской правде", что после расставания с блогером Давидом Манукяном пересмотрела свои взгляды на отношения, сделав вывод, что не стоит всем рассказывать подробности своей личной жизни.

"Когда за твоими отношениями следят, а потом разбирают на кусочки, я принимаю близко к сердцу свои сердечные драмы и очень сильно страдаю. Возможно, было бы проще, если бы никто не знал о моих отношениях", — отметила Бузова.

Хотя при этом исполнительница продолжает думать, что нет ничего зазорного в том, что счастливый человек делится своими положительными эмоциями с другими. Звезда иронично сказала, что у неё уже есть наряд для будущего возлюбленного, и проблема заключается лишь в том, чтобы этого самого возлюбленного найти.

"А с этим проблема, потому что на девять девчонок по статистике сколько? Семь ребят, а может быть, пять. Или вообще нет", — грустит Бузова.

Бузова пообещала, что новые отношениях будет беречь и прятать от широкой публики.

"Но на сегодняшний момент для меня неприемлемо, чтобы мой мужчина хвастался мной, выставлял меня напоказ. Я хочу, чтобы мой мужчина просто любил Олю. Как артиста, пожалуйста, меня все любят, все снимают — этого предостаточно", — откровенничала звезда.

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Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Ольга Алексеева
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