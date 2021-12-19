Умер от коронавируса народный артист России и режиссёр Андрей Малюков

В воскресенье, 19 декабря, умер народный артист России и режиссёр Андрей Малюков. Ему было 73 года. О случившемся сообщила Наталья Бондарчук, его двоюродная сестра, актриса и режиссёр.

Она рассказала, что Малюков заразился коронавирусом, и его иммунитет не смог побороть опасную инфекцию, смерть наступила ночью.

"Андрей скончался сегодня в 2:00 ночи. Он болел последние два года очень серьёзно, но его скосил ковид", — передаёт информационное агентство ТАСС слова Бондарчук.

Актриса поделилась тем, что среди творчества Малюкова её любимые фильмы — "В зоне особого внимания" и "Мы из будущего". Она добавила, что уход артиста — это страшная трагедия.

Бондарчук предупредила: из-за тяжёлой эпидемиологической обстановки прощание с Малюковым проводиться не будет.

Ранее российский певец Дима Билан рассказал, как за десять дней до смерти Александра Градского буквально прощался с ним. Он сообщил в соцсетях, что его наставник был для него как отец.

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