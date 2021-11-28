Дима Билан рассказал, как прощался с Градским

Российский певец Дима Билан рассказал, как за десять дней до смерти Александра Градского буквально прощался с ним.

Билан написал в своё аккаунте в Instagram, что Градский был ему как отец.

"В лучший мир, Александр Борисович. Мы, я Вас люблю… Столько всего было, и моя мама говорила — "Не ругайся с ним!". Но он гениальный, он абсолют и принцип, редкий человек. На съёмках "Первого", столько лет рядом, всегда были как отец и сын", — написал он в публикации.

Певец рассказал, что с Градским они за долгие годы и ругались, и смеялись много. Билан поблагодарил наставника за всё.

Он также добавил, что примерно за десять дней до смерти они разговаривали по душам, вспоминали об их первой встрече. Тогда Билан понял, что пришло время прощаться.

"И он вспоминал меня, юного… Родной человек! Тяжело расставаться, но я знаю и верю, что он ушёл в лучший мир! А я, видимо, чувствовал и прощался", — поделился он.

Ранее Первый канал сообщил, что Градский, не обращая внимание на плохое самочувствие, до последнего присутствовал на съёмках шоу "Голос". Поэтому телеканал счёл своим долгом довести десятый сезон "Голоса" до конца в память о нём.

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