Сын Ефремова покинул Москву и поселился в регионе

Никита Ефремов решил сменить жизнь в шумном мегаполисе на идиллию в Подмосковном посёлке.

Сын Михаила Ефремова исполнил свою давнюю мечту и обосновался за городом. Молодой актёр восхищается своими новыми условиями жизни в Подмосковье.

Никита уверен, что в провинции больше плюсов, чем минусов. Даже отсутствие столичной инфраструктуры не страшит молодого человека.

"Я переехал за город. Честно сказать, переживал, что много времени буду тратить на дорогу, что потеряю ритм жизни, что не будет привычной доступности всех благ городского жителя. Но плюсы легко растворили все страхи", — написал Ефремов-младший в своём Instagram-аккаунте.

Никита рассказал, что чувствует себя белкой, которая наконец прекратила свой бег в колесе. Актёр похвалился, что отдыхает душой за городом.

"А здесь магия начинается ещё на подъезде к дому: как только МКАД остаётся позади, вся суета куда-то испаряется сама собой", — отмечает Никита.

Молодому человеку, по его признанию, в провинции нравятся такие вещи, как воздух, деревья, тишина, чистый снег.

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