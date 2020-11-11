Ефремов-младший сфотографировался в белой простыне

Актёр устроил в северной столице интересную фотосессию

Никита Ефремов, похоже, переживает романтический этап своей жизни. Погружённый в любовь сын Михаила Ефремова решил поделиться с подписчиками своей радостью по поводу счастливых отношений.

Никита Михайлович презентовал в Instagram серию откровенных снимков. На фото актёр запечатлён с телеведущей Марией Иваковой. Счастливая парочка позирует, закутавшись в белую простыню, на балконе питерской квартиры, окна которой выходят на Исаакиевский собор.

"Красоты вам в ленту! Проснуться с лучшим видом из окна в Санкт-Петербурге", — написал актёр в своём микроблоге под снимками.

Фотосессия умилила поклонников актёра, которые отметили, что фотографии пропитаны любовью, и что счастье летает вокруг красивой пары.

Нашлись, правда, и злопыхатели, которые укорили Ефремова-младшего в том, что он развлекается в то время, когда отец "пошёл по этапу".