Актёр из России сыграет одну из центральных ролей в продолжении фильма "Фантастические твари".
Российский артист Александр Кузнецов вошёл в состав одной из известнейших голливудских франшиз. Актёр сыграл роль мракоборца Гельмута Вайза в третьей части фильма "Фантастические твари".
Это будет не эпизодическая роль, так как значительная часть сюжета закручена именно вокруг Вайза.
Картина увидит свет в апреле 2022 года. Работа на съемками уже подходит к концу.
Сам актёр говорит о своей работе в иностранной картине предельно лаконично.
"Ну, короче…" — написал Кузнецов в своём Instagram-аккаунте на английском языке под под своим снимком в образе мракоборца.
Коллегами Кузнецова по фильму стали Джуд Лоу, Кэтрин Уотерстон, Эзра Миллер.
Кузнецов известен российскому зрителю по таким картинам, как "Содержанки", "Бихэппи", "Красные браслеты", "Кислота" и "Котёл".
Из анонса фильма следует, что в новых "Фантастических тварях" снова будет Хогвартс, ученики и даже квиддич.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Сергей Тихановский — белорусским судом во вторник был приговорен к 18 годам тюрьмы.