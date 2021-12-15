Российский артист исполнит роль в фильме "Фантастические твари"

Актёр из России сыграет одну из центральных ролей в продолжении фильма "Фантастические твари".

Александр Кузнецов в "Фантастических тварях"

Российский артист Александр Кузнецов вошёл в состав одной из известнейших голливудских франшиз. Актёр сыграл роль мракоборца Гельмута Вайза в третьей части фильма "Фантастические твари".

Это будет не эпизодическая роль, так как значительная часть сюжета закручена именно вокруг Вайза.

Картина увидит свет в апреле 2022 года. Работа на съемками уже подходит к концу.

Сам актёр говорит о своей работе в иностранной картине предельно лаконично.

"Ну, короче…" — написал Кузнецов в своём Instagram-аккаунте на английском языке под под своим снимком в образе мракоборца.

Коллегами Кузнецова по фильму стали Джуд Лоу, Кэтрин Уотерстон, Эзра Миллер.

Кузнецов известен российскому зрителю по таким картинам, как "Содержанки", "Бихэппи", "Красные браслеты", "Кислота" и "Котёл".

Из анонса фильма следует, что в новых "Фантастических тварях" снова будет Хогвартс, ученики и даже квиддич.

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