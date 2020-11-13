Фанаты Деппа требуют вернуть его в "Фантастические твари"

За Джонни Деппа, у которого отобрали роль в фильме после скандала о домашнем насилии, вступились фанаты.

Культовый голливудский актёр проиграл суд, который сам и инициировал. Иск был направлен против издания The Sun, который назвал его человеком, избивающим жену.

На суде выступила бывшая супруга актёра, которая подтвердила, что Депп занимался дома рукоприкладством. Это послужило основанием для изгнания актёра из фильма "Фантастические твари".

Многомиллионная армия поклонников Деппа выступает за прекращение санкций против актёра.

Фанаты популярного артиста требуют вернуть артиста в фильм. В противном случае они грозят сорвать кассовые сборы новой части популярной франшизы.