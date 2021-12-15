Авербух ответил на вопрос о здоровье Татьяны Тарасовой

Фигурист, тренер и организатор шоу "Ледниковый период" Илья Авербух рассказал в беседе с изданием "Москва 24", что главный член жюри шоу, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова действительно плохо себя чувствует.

"Она неважно себя чувствует, больше ничего не могу сказать", — сказал Авербух журналистам.

Ранее СМИ сообщили, что Тарасова из-за ухудшения самочувствия не смогла присутствовать на своём месте судьи на заключительном этапе "Ледникового периода". Её место на финальных съёмках занял актёр Даниил Спиваковский.

Ранее стало известно о конфликте, который произошёл между Татьяной Тарасовой и женой Евгения Плющенко, продюсером Яной Рудковской. В шоу "Секрет на миллион" Тарасова высказала своё личное мнение, что Рудковская "многое испортила Плющенко". Кроме того, она отметила, что говорить о спортивном потенциале сына Рудковской и Плющенко в качестве блестящего фигуриста в будущем пока рано, чем очень обидела продюсера.

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