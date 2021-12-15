Ягудин высказался по поводу поцелуя Милохина и Медведевой

Олимпийский чемпион и ведущий шоу "Ледниковый период" Алексей Ягудин рассказал, что думает о страстном поцелуе фигуристки Евгении Медведевой и тиктокера Дани Милохина во время проката их номера. Своим мнением фигурист поделился с изданием "Спорт-Экспресс".

Ягудин согласился, что в отношениях Медведевой и Милохина есть что-то особенное, какая-то искра, но что именно связывает ребят, он посоветовал спросить у них самих.

"Я с ними не живу — ни с Даней, ни с Женей. Ну поцеловались и поцеловались… И что теперь? Мне вообще всё равно. Да все целуются на этом шоу. Все обнимались. Это какая-то фишка этого сезона", — отметил ведущий.

Ягудин сказал, что раньше поцелуи на "Ледниковом периоде" были редкостью. В этом же сезоне, по его мнению, участники "целуются поголовно", потому что видят, что это привлекает к ним дополнительное внимание публики.

Ранее судьи проекта поставили паре Милохина и Медведевой недостаточно высокие оценки, объяснив их тем, что пара во время опасных элементов позволяет себе "лишние эмоции", чем вызвали недовольство их поклонников.

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