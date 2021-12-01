EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Копейске назвали улицу именем Александра Градского
Global Times: без американских политиков Олимпиада в Пекине будет великолепной
В НАТО сочли неприемлемой мысль о наличии у РФ своей сферы интересов
Главы МИД НАТО пригрозили РФ политическими последствиями вторжения на Украину
Сына Градского беспокоит, что станет с театром музыканта
НАТО займётся созданием военных возможностей Украины и Грузии
Лукашенко может отказаться от своих слов о признании Крыма, заявил политолог
Коммунисты хотят пригласить Илона Маска в Россию после того, как он разорится
Политолог перечислил условия для наступления ВСУ на Донбасс

Милохин и Медведева рассказали о своих отношениях

Шоу-бизнес

Тиктокер Даня Милохин ответил на вопрос, в каких отношениях он состоит со своей партнёршей по шоу "Ледниковый период" Евгенией Медведевой. Блогер признался на YouTube канале "Макарена", что с фигуристкой их связывают просто дружеские отношения.

Милохин и Медведева рассказали о своих отношениях

Зрители "Ледникового периода" и поклонники пары давно подозревают, что у Милохина и Медведевой роман, ведь ребята демонстрируют во время своих выступлений и подготовки к ним заботу, внимание и особый трепет по отношению друг к другу.

В номерах Милохина и Медведевой всегда есть задор, и видно, как между партнёрами летают искры. Слухи об их романе усилились после номера, в котором тиктокер изображал Человека-паука, а Медведева — его возлюбленную. Фигуристка нежно поцеловала висящего вниз головой блогера. Она уверила, что поцелуй был в щёку, хотя зрители были уверены, что в губы.

По словам Милохина, то, что все считают, что между ними роман, — "прикольно". Когда ведущий спросил, нет ли между ними отношений, фигуристка ответила, что они являются друзьями.

"Мы друзья, 100%, конечно", -сказала она.

Даня Милохин сказал то же самое, но не так уверенно.

"Мы друзья, я думаю", — не слишком твёрдо ответил он.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

МИЛОХИН и МЕДВЕДЕВА - про отношения. Поцелуй на Ледниковом периоде. Собчак / 50 вопросов
Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Людмила Черткова
Последние материалы
Global Times: без американских политиков Олимпиада в Пекине будет великолепной
В НАТО сочли неприемлемой мысль о наличии у РФ своей сферы интересов
Сына Градского беспокоит, что станет с театром музыканта
Главы МИД НАТО пригрозили РФ политическими последствиями вторжения на Украину
НАТО займётся созданием военных возможностей Украины и Грузии
Лукашенко может отказаться от своих слов о признании Крыма, заявил политолог
Коммунисты хотят пригласить Илона Маска в Россию после того, как он разорится
Политолог перечислил условия для наступления ВСУ на Донбасс
В Липецкой области ввели обязательную вакцинацию для лиц от 60
В Нижегородской области возбуждено дело после смерти тяжелобольной девочки
Популярное
Мир. Новости мира
Газпрому нужно прекратить поставки газа, заявил академик Межевич

Газпрому нужно прекратить поставки газа, чтобы пресечь обвинения Еврокомиссии о причастности России к резкому росту цен на природное топливо, заявил Межевич,

Газпрому нужно прекратить поставки газа, заявил академик Межевич
Учёные из Китая выделили три самых опасных свойства штамма "омикрон"
Здоровье
Учёные из Китая выделили три самых опасных свойства штамма "омикрон"
Эврика! - Наука
Немецкий эпидемиолог опроверг теорию о ”пандемии непривитых”
Здоровье
Малышева об антикоагулянтах: "Жидкая кровь не всегда благо"
Любовь Степушова Столтенберг: каким будет военный ответ НАТО России на Украине Любовь Степушова Усам Оздемиров У Вашингтона нет "секретного ингредиента" демократии Усам Оздемиров Анжела Якубовская Нина Русланова: "Всё зависит от человека, от обстоятельств, и от Бога" Анжела Якубовская
Политика. Новости и аналитика
Немцы назвали истерией заявления Украины об "угрозе вторжения" со стороны России
Шоу-бизнес
Друг Градского рассказал, что музыкант предчувствовал смерть: "Жить он не хотел"
Путин: Россия не хочет отказываться от доллара, но США вынуждает
Мир. Новости мира
Путин: Россия не хочет отказываться от доллара, но США вынуждает
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников