Милохин и Медведева рассказали о своих отношениях

Тиктокер Даня Милохин ответил на вопрос, в каких отношениях он состоит со своей партнёршей по шоу "Ледниковый период" Евгенией Медведевой. Блогер признался на YouTube канале "Макарена", что с фигуристкой их связывают просто дружеские отношения.

Зрители "Ледникового периода" и поклонники пары давно подозревают, что у Милохина и Медведевой роман, ведь ребята демонстрируют во время своих выступлений и подготовки к ним заботу, внимание и особый трепет по отношению друг к другу.

В номерах Милохина и Медведевой всегда есть задор, и видно, как между партнёрами летают искры. Слухи об их романе усилились после номера, в котором тиктокер изображал Человека-паука, а Медведева — его возлюбленную. Фигуристка нежно поцеловала висящего вниз головой блогера. Она уверила, что поцелуй был в щёку, хотя зрители были уверены, что в губы.

По словам Милохина, то, что все считают, что между ними роман, — "прикольно". Когда ведущий спросил, нет ли между ними отношений, фигуристка ответила, что они являются друзьями.

"Мы друзья, 100%, конечно", -сказала она.

Даня Милохин сказал то же самое, но не так уверенно.

"Мы друзья, я думаю", — не слишком твёрдо ответил он.

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