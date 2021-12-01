Бузова ответила после того, как ведущий "Дома-2" обвинил её в алкоголизме

Видеозапись выступления певца Димы Билана в состоянии алкогольного опьянения наделала много шума и разделила ведущих шоу "Дом-2" на два лагеря — тех, кто считает, что артист не должен позволять себе подобное, и тех, кто заступился за нетрезвого Билана.

К первым относится ведущий Андрей Черкасов. Он уверен, что подобными выходками демонстрируется неуважение к поклонникам. Как пишет Starhit, он обратился к публичным личностям с просьбой не поддерживать аморальное поведение артиста.

"Это уже не первый раз, когда Билан позволяет себе такое. Нужно знать меру", — отметил Черкасов.

Также ведущий "Дома-2" возмутился, что друзья Билана его оправдывают. По мнению Черкосова, "с такими друзьями и врагов не надо". Он намекнул, что обе ведущие шоу тоже не раз были замечены в нетрезвом виде, поэтому и защищают оскандалившегося Билана.

"Что первая, что вторая замечены в аналогичных историях. Снимаются и снимались в состоянии опьянения. Короче, видят своего", — резюмировал шоумен.

Зрителям стало понятно, что Черкасов говорит о Ольге Бузовой и Ксении Собчак, которые выступили в защиту Билана после обнародования его видео. Но если Собчак оставила обвинение Черкасова без ответа, то Бузова не смогла промолчать.

"Военный, ну-ну", — язвительно написала артистка в комментариях к новости, удивившись, почему такой храбрый человек побоялся назвать имена "пьющих ведущих".

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