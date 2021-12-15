Проклова впервые назвала имя артиста, с которым у неё был роман в 15 лет

Елена Проклова призналась, что в своём шокирующем признании о домогательствах в юном возрасте со стороны именитого артиста, она говорила именно об Олеге Табакове,

Откровения Елены Прокловой несколько месяцев назад произвели эффект разорвавшейся бомбы. Тогда актриса утаила имя своего соблазнителя, однако публике не составило труда догадаться о том, что речь идёт об Олеге Табакове, с которым юная Проклова снималась в картине "Гори, гори, моя звезда".

Когда отгремел скандал, когда коллеги по актёрскому цеху высказались по поводу поступка актрисы, Проклова подлила масла в огонь, всё-таки назвав имя своего растлителя, чтобы ни у кого не оставалось никаких сомнений .

"Я до сих пор с огромной благодарностью и любовью отношусь к Олегу Павловичу, который дал мне так много положительного в жизни, что та история близости — это просто один из моментов", — цитирует слова заслуженной артистки РСФСР издание "Собеседник".

Проклова попыталась оправдать человека, про которого ранее отзывалась нелестно. Она отметила, что ошибки, которые совершил Табаков, не перечеркивают всю жизнь оступившегося и любовь к нему.

Актриса считает, что для мужчины юные девушки всегда будут привлекательны. В этом, по мнению Прокловой, нет ничего противоестественного.

"Между прочим, хейтеры почему-то помалкивали, что Марина Зудина фактически вышла замуж за Табакова тоже в примерно в возрасте Лолиты. Вот поэтому все эти обсуждения — лицемерие", — отметила Проклова.

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