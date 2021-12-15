EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Совфеде сообщили, что кибератаки против РФ исчисляются миллиардами
В Уфе скончалась женщина, которая устроила акт самосожжения возле больницы
Нарышкин рассказал, что является лучшим наказанием для предателей
The Hill: новое правительство ФРГ спасло Украину от "агрессии" со стороны РФ
Мурашко: менее четырёх процентов привитых от COVID-19 заражаются вирусом
Двоих 19-летних жителей Омска заподозрили в создании экстремистского сообщества
У Татьяны Тарасовой усугубились проблемы со здоровьем
The Washington Times: "антиолигархическая политика" Зеленского привела к хаосу
Финаналитик Нечитайло: депутат Госдумы не способен понять простого пенсионера

Проклова впервые назвала имя артиста, с которым у неё был роман в 15 лет

Шоу-бизнес

Елена Проклова призналась, что в своём шокирующем признании о домогательствах в юном возрасте со стороны именитого артиста, она говорила именно об Олеге Табакове,

Проклова впервые назвала имя артиста, с которым у неё был роман в 15 лет

Откровения Елены Прокловой несколько месяцев назад произвели эффект разорвавшейся бомбы. Тогда актриса утаила имя своего соблазнителя, однако публике не составило труда догадаться о том, что речь идёт об Олеге Табакове, с которым юная Проклова снималась в картине "Гори, гори, моя звезда".

Когда отгремел скандал, когда коллеги по актёрскому цеху высказались по поводу поступка актрисы, Проклова подлила масла в огонь, всё-таки назвав имя своего растлителя, чтобы ни у кого не оставалось никаких сомнений . 

"Я до сих пор с огромной благодарностью и любовью отношусь к Олегу Павловичу, который дал мне так много положительного в жизни, что та история близости — это просто один из моментов", — цитирует слова  заслуженной артистки РСФСР издание "Собеседник".

Проклова попыталась оправдать человека, про которого ранее отзывалась нелестно. Она отметила, что ошибки, которые совершил Табаков, не перечеркивают всю жизнь оступившегося и любовь к нему.

Актриса считает, что для мужчины юные девушки всегда будут привлекательны. В этом, по мнению Прокловой, нет ничего противоестественного. 

"Между прочим, хейтеры почему-то помалкивали, что Марина Зудина фактически вышла замуж за Табакова тоже в примерно в возрасте Лолиты. Вот поэтому все эти обсуждения — лицемерие", — отметила Проклова.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Сразу две актрисы рассказали о приставаниях Табакова
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
У Татьяны Тарасовой усугубились проблемы со здоровьем
The Washington Times: "антиолигархическая политика" Зеленского привела к хаосу
Финаналитик Нечитайло: депутат Госдумы не способен понять простого пенсионера
Увеличить скидки на оплату комуслуг многодетным семьям предложили в Госдуме
Аллерголог Болибок рассказал, чем могут быть опасны ёлочные украшения
Цеков: Тимошенко стоит подумать о своём вкладе в развал Украины
В Германии заявили о бессмысленности санкций против "Северного потока-2"
Беженцы забросали камнями военный автомобиль на польско-белорусской границе
Итоги переписи населения: в Китае ежегодно рождается более 10 млн человек
Адвокат Савченко и Навального* пугает Польшу портретами Сталина
Популярное
Здоровье
Микробиолог о штамме "омикрон": От вируса не умирают, умирают от последствий

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, вирусолог Анча Баранова объяснила, чем опасен штамм COVID-19 "омикрон".

Микробиолог о штамме "омикрон": От вируса не умирают, умирают от последствий
Певцов узнал статистику осложнений после прививок от COVID-19
Общество
Певцов узнал статистику осложнений после прививок от COVID-19
Мир. Новости мира
Тихановская стала "соломенной вдовой": мужа посадили надолго
Политика. Новости и аналитика
Небензя объяснил, почему Россия пошла против всех в Совбезе ООН
Любовь Степушова Канцлер Шольц продолжит блокировать поставки оружия Украине Любовь Степушова Дмитрий Соколов Как советский самолёт без пилота войска НАТО напугал Дмитрий Соколов Василий Амирджанов Дмитрий Рогозин раскрыл секреты настоящего лидера Василий Амирджанов
Мир. Новости мира
Правительство Молдавии больше не будет погашать долги перед Газпромом
Общество
Зарплаты бюджетников в 2022 году вырастут
На Украине испугались многомиллиардного иска от РФ из-за советских активов
Экономика и бизнес
На Украине испугались многомиллиардного иска от РФ из-за советских активов
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников