Супермодель Ирина Шейк вышла в свет в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Самые лучшие снимки она опубликовала в своём Instagram-аккаунте.
Шейк появилась на вечеринке бренда Monot в прозрачном корсете с глубоким декольте и прямых чёрных брюках с завышенной талией.
Мероприятие проходило в Саудовской Аравии. Модель фотографировал Герман Ларкин, который часто делает снимки для российских и зарубежных звёзд. Ранее он также работал с Пэрис Хилтон, Ким Кардашьян, Ником Джонасом, Зендаей, Натальей Водяновой, Ренатой Литвиновой и другими известными личностями.
Добавим, Ирина Шейк родилась в городе Еманжелинск Челябинской области в 1986 году. Она начала свою модельную карьеру ещё в студенческие годы.
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