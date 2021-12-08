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Супермодель Ирина Шейк появилась на публике в откровенном наряде

Шоу-бизнес

Супермодель Ирина Шейк вышла в свет в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Самые лучшие снимки она опубликовала в своём Instagram-аккаунте.

Ирина Шейк
Ирина Шейк

Шейк появилась на вечеринке бренда Monot в прозрачном корсете с глубоким декольте и прямых чёрных брюках с завышенной талией.

  • Стилисты собрали волосы знаменитости в пучок, а макияж сделали в мягких светлых тонах.

Мероприятие проходило в Саудовской Аравии. Модель фотографировал Герман Ларкин, который часто делает снимки для российских и зарубежных звёзд. Ранее он также работал с Пэрис Хилтон, Ким Кардашьян, Ником Джонасом, Зендаей, Натальей Водяновой, Ренатой Литвиновой и другими известными личностями.

Добавим, Ирина Шейк родилась в городе Еманжелинск Челябинской области в 1986 году. Она начала свою модельную карьеру ещё в студенческие годы.

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Ирина Шейк отвечает на 8 вопросов
Автор: Юлия Миленина
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