Ирина Шейк в дерзком кожаном наряде вышла в свет с Купером

Ирина Шейк появилась на премьере фильма "Аллея кошмаров" в США с бывшим возлюбленным Брэдли Купером.

Супермодель и голливудский актёр воспитывают вместе 4-летнюю дочь Лею. Своим совместных появлением на публике звёзды подогрели слухи о своём воссоединении.

Популярная модель Ирина Шейк сохранила со своим бывшим бойфрендом, актёром и режиссёром Брэдли Купером, добрые отношения.

Знаменитости в очередной раз вместе вышли в свет. Звёзд заметили на премьере фильма "Аллея кошмаров" в Нью-Йорке.

Поклонники топ-модели оценили смелый наряд Шейк. 35-летняя звезда прошлась по красной дорожке в брючном костюме. Под жакетом Шейк заметили только кожаную портупею, служившую ей бюстгальтером. Дополняли образ модели гладко зачёсанные волосы и маленький клатч.

Наряд Купера соответствовал образу Шейк. Он появился в элегантном костюме чёрного цвета.

Поклонники звёздной пары снова стали мечтать о воссоединении знаменитостей.

"Хоть бы снова сошлись! Они же классно смотрятся вместе…"; "Обожаю эту пару. Пусть будут счастливы!" — писали под фото Шейк и Купера интернет-пользователи.

Роман Ирины Шейк и Брэдли Купера длился несколько лет. У парочки родилась дочь Лея. Девочке исполнилось четыре года. После расставания звёзды продолжают общаться.

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