Ирина Шейк снялась в одних трусах для новой рекламной кампании

Ирина Шейк по праву считается одной из самых красивейших женщин планеты.

Ирина Шейк

Всемирно известная модель российского происхождения Ирина Шейк приняла участие в рекламной кампании косметического бренда Alo.

На фотосессии красотка позирует почти без одежды, в одних трусиках.

35-летня звезда привлекает внимание к веганской линии косметических средств по уходу за кожей.

Самый удачный кадр из серии снимков Ирина опубликовала в своём Instagram-аккаунте.

"Летнее сияние с Alo", — подписала манекенщица фотографию, которая за короткий промежуток времени набрала почти 300 тысяч лайков.

Интернет-пользователи засыпали знаменитость комплиментами.

"Потрясающее тело"; "Ты просто бомба"; "Ирина как всегда красавица с идеальной фигурой"; "Невероятно красивая", — комментировали фотосессию русской красавицы русскоязычные и иностранные поклонники.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.