Ирина Шейк по праву считается одной из самых красивейших женщин планеты.
Всемирно известная модель российского происхождения Ирина Шейк приняла участие в рекламной кампании косметического бренда Alo.
На фотосессии красотка позирует почти без одежды, в одних трусиках.
35-летня звезда привлекает внимание к веганской линии косметических средств по уходу за кожей.
Самый удачный кадр из серии снимков Ирина опубликовала в своём Instagram-аккаунте.
"Летнее сияние с Alo", — подписала манекенщица фотографию, которая за короткий промежуток времени набрала почти 300 тысяч лайков.
Интернет-пользователи засыпали знаменитость комплиментами.
"Потрясающее тело";
"Ты просто бомба";
"Ирина как всегда красавица с идеальной фигурой";
"Невероятно красивая", — комментировали фотосессию русской красавицы русскоязычные и иностранные поклонники.
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