Ольга Бузова села на шею Дани Милохина и свесила ножки

Ольга Бузова поздравила Даню Милохина с днём рождения. Звезда "Дома-2" обрушилась на хейтеров, которые обозвали блогера "малолеткой".

Ольга Бузова и Даня Милохин

Шестого декабря Дане Милохину исполнилось двадцать лет. Юный парень к своему первому юбилею сумел прочно обосноваться в российском шоу-бизнесе.

Молодой человек, который воспитывался в детском доме, упорно идёт к успеху. Звёзды делают со звездой интернета интересные коллаборации. В частности, Николай Басков снял с Даней второй по счёту клип. Ольга Бузова тоже снимала с Милохиным совместные ролики, в которых Бузова играла роль мамы тиктокера.

Звезда "Дома-2" опубликовала в своём Instagram-аккаунте совместный снимок с Даней. Ольга забралась на плечи молодому человеку.

"Она хотела хоть раз в жизни посидеть на шее. Коротко о вчерашнем вечере, или когда понравился подарок @danya_milokhin. С днём рождения, Даня", — написала знаменитость под фото.

Подписчики назвали Даню малолеткой, а Ольга заступилась за коллегу.

"Этот малолетка, как вы пишете, совершает мужские поступки", — написала Ольга в ответ обидчикам Дани.

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