Ольга Бузова поздравила Даню Милохина с днём рождения. Звезда "Дома-2" обрушилась на хейтеров, которые обозвали блогера "малолеткой".
Шестого декабря Дане Милохину исполнилось двадцать лет. Юный парень к своему первому юбилею сумел прочно обосноваться в российском шоу-бизнесе.
Молодой человек, который воспитывался в детском доме, упорно идёт к успеху. Звёзды делают со звездой интернета интересные коллаборации. В частности, Николай Басков снял с Даней второй по счёту клип. Ольга Бузова тоже снимала с Милохиным совместные ролики, в которых Бузова играла роль мамы тиктокера.
Звезда "Дома-2" опубликовала в своём Instagram-аккаунте совместный снимок с Даней. Ольга забралась на плечи молодому человеку.
"Она хотела хоть раз в жизни посидеть на шее. Коротко о вчерашнем вечере, или когда понравился подарок @danya_milokhin. С днём рождения, Даня", — написала знаменитость под фото.
Подписчики назвали Даню малолеткой, а Ольга заступилась за коллегу.
"Этот малолетка, как вы пишете, совершает мужские поступки", — написала Ольга в ответ обидчикам Дани.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Минстрой РФ разъяснил новый закон про остекление балконов, который вступит в силу 1 марта 2022 года. Ключевое отличие от действующих правил то, что теперь требовать надлежащее состояние помещения будут и у юридических лиц.