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Бузова примерила на себя роль матери

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Ольга Бузова разыграла перед подписчиками забавную миниатюру. Звезда "Дома-2" показала, какой она будет матерью. Фолловеры решили, что воспитание детей — занятие не для Бузовой.

Даня Милохин и Ольга Бузова
Даня Милохин и Ольга Бузова, скрин с видео Instagram

Ольга Бузова опубликовала в Instagram юмористическое видео. Знаменитость сыграла роль матери. Взрослого сына Ольги сыграл 19-летний блогер Даня Милохин.

"Мам, меня сегодня назвали невоспитанным", — говорит "сыночек".

"Что?! Так надо было на *** послать!" — отвечает наследнику мать.

Ольга для изображения матери облачилась в красный халатик экстремальной длины.

"Mood of the day. Решаю вопросы быстро и радикально", — подписала Бузова видео.

Интернет-пользователи подсчитали разницу в возрасте между "матерью" и "сыном" и отметили, что для того, чтобы иметь такого взрослого сына, Ольга должна была родить в 16 лет.

"Яблоко от яблони недалеко падает";

"Ну вот согласна, какие родители такие и дети в большинстве случаев";

"Вот это воспитание. Оля, на тебя равняется большая часть подростков и вообще молодёжь! Ну разве наши мамы этому нас учили? Даже если это прикол, всё равно, с каких это пор мат и голое тело в моде!" — отчитали звезду сетевые моралисты.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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