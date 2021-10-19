Бузова примерила на себя роль матери

Ольга Бузова разыграла перед подписчиками забавную миниатюру. Звезда "Дома-2" показала, какой она будет матерью. Фолловеры решили, что воспитание детей — занятие не для Бузовой.

Даня Милохин и Ольга Бузова, скрин с видео Instagram

Ольга Бузова опубликовала в Instagram юмористическое видео. Знаменитость сыграла роль матери. Взрослого сына Ольги сыграл 19-летний блогер Даня Милохин.

"Мам, меня сегодня назвали невоспитанным", — говорит "сыночек". "Что?! Так надо было на *** послать!" — отвечает наследнику мать.

Ольга для изображения матери облачилась в красный халатик экстремальной длины.

"Mood of the day. Решаю вопросы быстро и радикально", — подписала Бузова видео.

Интернет-пользователи подсчитали разницу в возрасте между "матерью" и "сыном" и отметили, что для того, чтобы иметь такого взрослого сына, Ольга должна была родить в 16 лет.

"Яблоко от яблони недалеко падает"; "Ну вот согласна, какие родители такие и дети в большинстве случаев"; "Вот это воспитание. Оля, на тебя равняется большая часть подростков и вообще молодёжь! Ну разве наши мамы этому нас учили? Даже если это прикол, всё равно, с каких это пор мат и голое тело в моде!" — отчитали звезду сетевые моралисты.

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