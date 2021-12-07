Новый клип Милохина и Баскова за сутки посмотрели более 1,5 млн пользователей

Новая совместная композиция тиктокера Дани Милохина и Николая Баскова "Дико влюблены" стремительно набирает популярность сразу после выхода: за первые же сутки её посмотрели на YouTube более 1,5 миллионов зрителей.

На 14 часов 7 декабря клип успел набрать уже 1,6 млн просмотров. Сюжет клипа — из области фантастики: герои Баскова и Милохина пожелали кардинально изменить свою жизнь и поменялись друг с другом местами. В итоге Баскову приходится вести жизнь юного тиктокера в тикток-хаусе, а Милохину не так легко даются проблемы взрослого поп-исполнителя. И, как это обычно бывает, то, что загадали герои исполнителей, в результате оказалось мало похоже на их мечты.

Это уже не первая совместная работа звёзд. Их первый трек, выпущенный в 2020 году, сумел набрать 63 миллиона просмотров пользователей на YouTube.

Одной из героинь нового клипа стала партнёрша Дани Милохина по шоу "Ледниковый период" фигуристка Евгения Медведева.

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