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На ТНТ высказались об "увольнении" Утяшевой с канала

Шоу-бизнес

На канале ТНТ ответили на слухи о том, что Ляйсан Утяшева якобы не по своей воле покидает шоу "Танцы". Распространилась информация, что в вину гимнастке ставят то, что на поддержала израильскую спортсменку на Олимпиаде в Токио.

На ТНТ высказались об "увольнении" Утяшевой с канала

В пресс-службе ТНТ не подтвердили информацию о том, что на канале нашли замену супруге Павла Воли. Telegram-канал "Медиавойны" сообщал, что на роль ведущей готовят помощницу гимнастки Ульяну Пылаеву.

"Канал опровергает данную информацию", — цитирует слова представителя ТНТ "Лента.ру".

Поводом для мнимого увольнения Ляйсан Утяшевой послужил якобы пост гимнастки в Instagram, в котором спортсменка порадовалась за успех гимнастки из Израиля Линой Ашрам и посочувствовала Дине Авериной, которой досталось в итоге серебро.

По поводу мнения Утяшевой высказалась Алина Кабаева. Олимпийская чемпионка напомнила, что Ляйсан никогда в своей спортивной карьере не приносила России золотых медалей в личном многоборье.

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Ляйсан Утяшева и Алина Кабаева поспорили о серебре Дины Авериной
Автор: Елена Былкина
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