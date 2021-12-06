"Медиавойны": Утяшеву заменят на шоу "Танцы" из-за скандала на Олимпиаде

Ляйсан Утяшевой припомнили её восторженный отзыв о выступлении израильской спортсменки. Гимнастку винят в том, что она не заступилась за Дину Аверину, которую незаслуженно лишили золотой медали на Олимпиаде в Токио.

По информации Telegram-канала "Медиавойны", Ляйсан Утяшевой подыскали замену на шоу "Танцы" на ТНТ. Ведущей шоу станет Ульяна Пылаева, которая пока находится в статусе соведущей.

Есть предположение, что супруга Павла Воли стала неугодной персоной на телеканале после того, как как она выразила своё мнение по поводу победы гимнастки из Израиля в Токио. Ляйсан порадовалась за коллегу и посочувствовала Дине Авериной, которая осталась без золота.

Тогда эта несправедливость вызвала бурную реакцию общественности. За Аверину заступилась Олимпийская чемпионка Алина Кабаева.

Пылаеву ввели в программу сразу же после громкого скандала, что по мнению авторов ТГ-канала, является попыткой поэтапно вывести Утяшеву из шоу. Соведущая у Утяшевой якобы появилась для того, чтобы зрители успели привыкнуть к новой персоне на шоу "Танцы".

Интернет-пользователи неодобрительно отнеслись к тому, что Ляйсан покинет телепроект из-за поста в Instagram.

"Я обожаю Ляйсан! И считаю, что ее хотят убрать с "ТНТ" незаслуженно! Это её личное мнение касательно спорта! Причём тут её работа вообще? Как это связано? Никак! Просто нашли повод докататься до Ляйсан, чтобы пропихнуть свою!" — негодовали в Сети.

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