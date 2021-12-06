Садальский пожаловался на шоу Малахова: "Сколько раз подставляли"

Станислав Садальский прокомментировал нападки Маши Распутиной в адрес Андрея Малахова. Певица назвала шоумена "наиподлейшим". Артист вспомнил, как его тоже подставляли на шоу Малахова.

По словам Садальского, Распутина намерена судиться с Андреем Малаховым из-за того, что он якобы пускает в эфир непроверенные факты.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" согласен с тем, что на шоу работают "безмозглые профнепригодные люди".

"Меня они много раз подводили, я просто Андрею не жалуюсь, понимаю, что он ничего не изменит. Сколько раз они по-тихому расспрашивали, а потом выдавали мои идеи за свои. Сколько раз подставляли. Я зарекся участвовать в "Прямом эфире", приду только к Андрею на "Привет Андрей"", — написал актёр в своём Instagram-аккаунте.

Садальский уверен, что Андрей Малахов не имеет никакого отношения к тому, что творится на передачах, которые он ведёт.

"А Андрей просто отличный артист. Он сценарий часто видит только перед эфиром, но прекрасно по нему играет", — объяснил 70-летний артист.

Садальский советует Малахову подавать ходатайство на присвоение звание заслуженного артиста. В ответ Малахов объясняет, что ему не дадут такого звания.

"Я говорю, — дадут, другим же ведущим дают, а они вроде как на первый взгляд к актёрскому ремеслу никакого отношения не имеют…" — пишет Садальский.

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