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Евгения Медведева рассказала о личной драме: "Я чуть не вздернулась нафиг"

Шоу-бизнес

Фигуристка Евгения Медведева предпочитает не распространяться о своей личной жизни. За неё это делают другие.

Евгения Медведева рассказала о личной драме: "Я чуть не вздернулась нафиг"

Сейчас, например, активно обсуждаются отношения 22-летней спортсменки с тиктокером Даней Милохиным, её партнёром на шоу "Ледниковый период".

Но недавно и сама Евгения чуть-чуть приоткрыла завесу тайны. В эфире YouTube-шоу "50 вопросов" она поделилась воспоминаниями о первой любви.

По словам фигуристки, она очень сильно любила своего бойфренда. Они были вместе почти два года. Но любовная история закончилась "некрасиво":

"У меня был непростой этап в жизни. Только-только прошла Олимпиада в Пхенчхане, где я получила серебро, хотя очень рассчитывала на золото. Возвращаюсь домой, а он мне: "Спасибо, ты мне больше не нужна, у меня все классно в жизни и без тебя, пока!". Я после всего навалившегося чуть не вздёрнулась нафиг", — вспоминает Медведева.

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МИЛОХИН и МЕДВЕДЕВА - про отношения. Поцелуй на Ледниковом периоде
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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