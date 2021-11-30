Психолог Степанова раскритиковала покойного Градского и его жену

Подписчики не простили психологу Степановой оскорбления в адрес умершего Александра Градского.

Странный пост появился в микроблоге известного психолога Вероники Степановой. Женщина резко высказалась по поводу кончины композитора. Фолловеры ей ответили волной бурного негодования. От специалиста в области психологии в знак осуждения отписались несколько сот человек.

В то время, как многие звёзды вспоминают Градского добрым словом, Вероника Степанова нелестно отозвалась о личном аспекте жизни композитора.

Психолог убеждена, что молодая супруга Градского Марина Коташенко теперь должна радоваться освобождению от мужа, перешедшего в мир иной.

"Сегодня наконец-то помер Градский. Как, должно быть, громко в ванной поет его молодая жена: "Прощайте, седые яички, я буду сильно по вам скучать"", — сказала Степанова в одном из видео.

Подписчики не поддержали Степанову, удивившись тому, насколько человек не имеет уважения к памяти покойного. Реакцией на заявление психолога стала массовая отписка интернет-пользователей.

За Степановой и ранее замечали резкости в адрес знаменитостей. Однажды она раскритиковала брак Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой. Маститого режиссёра она назвала Кощеем Бессмертным.

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