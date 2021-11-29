СМИ: Градский женился за несколько недель до смерти

Певец и музыкант Александр Градский вступил в брак с актрисой Мариной Коташенко за несколько недель до смерти.

Они состояли в отношениях последние 17 лет. За это время у пары родились двое детей, однако Градский и Коташенко не спешили оформлять брак. Это произошло лишь перед смертью музыканта.

"По нашей информации, против оформления отношений был сам музыкант. Он говорил, что и так обеспечивает семью всем необходимым", — сообщает МК.

Таким образом, Коташенко имеет право на получение наследства от музыканта.

Певец и композитор Александр Градский скончался ночью 28 ноября в больнице от инфаркта головного мозга. Состояние здоровья артиста ухудшилось после того, как в сентябре он переболел коронавирусом.