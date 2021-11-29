Александр Градский поделился своими планами за несколько месяцев до кончины. Желаниям композитора, к сожалению, не удалось осуществиться.
Певец и композитор Александр Градский поставил себе задачу похудеть на 40 килограммов.
Об этом он рассказал в беседе с журналистом Евгением Додолевым.
"Мне надо обязательно похудеть на 40 килограммов. Я обязан похудеть, вариантов никаких нет. Сниматься буду", — объяснил именитый музыкант.
Градский поделился и личной радостью. Его вдохновляли успехи трёхлетнего сына Вани. Мальчик впервые произнес слово "папа". Композитор воспринял это как хороший знак.
"Значит, через какое-то время будет разговаривать", — сказал артист.
Композитор затронул тему и своей смерти.
"Когда я умру, все будут говорить, что меня можно было спасти", — сказал исполнитель.
Леонид Агутин в своём Instagram написал, что отправил Градскому сообщение, на которое так и не получил ответа.
"Я написал, что он мой герой, что я восхищаюсь его силой и верю в скорое выздоровление… И я верил. Мы Вас любим, Александр Борисович! Я бы многое отдал, чтобы ещё раз услышать пару слов одобрения, увидеть улыбку, пожать руку, услышать историю давних лет, даже крик и гневный топот", — пишет Агутин.
Композитор, певец и поэт Александр Градский умер 28 ноября в возрасте 72 года от инфаркта головного мозга. Последние дни жизни он провёл в реанимации в одной из столичных больниц, куда он был спешно госпитализирован с подозрением на инсульт.
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