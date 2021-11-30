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Шаляпин ответил оскорбившему его Дробышу: "Не может отвязаться уже 15 лет"

Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин не смог промолчать после того, как продюсер Виктор Дробыш оскорбил его и других звёзд в ходе шоу "Звезда в ответе" на Пятом канале. В передаче были показаны архивные записи, на которых Дробыш говорит нелицеприятные вещи о ряде артистов.

Шаляпин ответил оскорбившему его Дробышу: "Не может отвязаться уже 15 лет"

Шаляпин считает, что поведение продюсера, который позволяет себе такие оскорбления, является недостойным человека его возраста и положения.

"Я считаю, что в возрасте Виктора Яковлевича недопустим подобный юношеский максимализм. Особенно если человек претендует на уважаемое место в шоу-бизнесе, позволять себе оскорблять других, коллег, неважно, ниже или выше рангом, моложе или старше, недостойно. Это всё равно, что унижать себя своими же руками", — высказался артист.

Шаляпину кажется странным, что Дробыш оскорбляет звёзд "первой величины", которые являются такими выдающимися артистами, как Филипп Киркоров, или имеют действительно безупречную репутацию и никогда не были замечены в скандалах, как Валерия.

"Я считаю, всё это не красит Дробыша. И от меня, не могу понять, почему, не может отвязаться уже 15 лет. Мы не сотрудничаем с ним с 2006 года, но он продолжает вспоминать этот абсолютно нелепый случай, перевернув его с ног на голову. Там всё было не так".

Шаляпин пожелал Дробышу вернуться к творчеству и снова начать писать песни вместо того, чтобы оскорблять других. Певец напомнил, что за последние 10 лет у продюсера не появилось ни одного настоящего хита. По мнению Шаляпина, оскорбления в адрес других звёзд являются для Дробыша попыткой вернуть к себе интерес, и, возможно, продюсер просто завидует своим более успешным коллегам по цеху.

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ДРОБЫШ VS КИРКОРОВ – вся правда о российском шоу-бизнесе! Звезда в Ответе с Идой Галич
Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Ольга Алексеева
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