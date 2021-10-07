Садальский о трагедии Прохора Шаляпина: "Не успело остыть тело"

Станислав Садальский не склонен жалеть убитого горем вдовца. Артист уверен, что Прохор Шаляпин умело бросает пыль в глаза публике.

Вчера вышло в эфир шоу Андрея Малахова "Прямой эфир". Гостем передачи стал Прохор Шаляпин. Молодой ловелас рассказывал о своей личной трагедии. Он после двух месяцев брака потерял любимую супругу-миллионершу.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" Станислав Садальский скептически отнёсся к страданиям шоумена со скандальной репутацией.

"Сказочник Шаляпин в который раз нашёл свою сказочную любовь. Между тем не все представители светского бомонда верят в эту сказку. Возрастная супруга из Канады, сказочная свадьба в Лас-Вегасе, где фотографируются в основном, только бедные слои общества, что бы показать мнимое богатство и значимость… Даже их жалко", — пишет артист в своём Instagram-аккаунте.

Садальский задаётся вопросом, как эта маленькая хрупкая женщина-юрист, стала миллионершей. При этом он высмеивает походы Прохора по ток-шоу со слёзной историей.

"Не успело остыть тело, радостный Прошка уже пребывает в статусе сказочного вдовца, с чем и рассказал в передаче Андрея. А вы верите в эту сказку? Я нет", — делится своим мнением маститый актёр.

Светская львица Лена Ленина встала на защиту Шаляпина.

"Я знаю, что Стас не любит Прохора. И, хоть в вышеизложенном не все правда, но все же Таня, к сожалению и горю близких, действительно, умерла от ковида", — пишет под постом Садальского Ленина.

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