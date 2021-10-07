EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Украина предложила Европе свои хранилища под стратегические запасы газа
Пост вице-спикера Госдумы предложили Анне Кузнецовой
Цены на газ в Европе резко снизились после рекордного взлёта
Экс-замминистра просвещения РФ Ракова заявила, что не скрывалась от следствия
Доигрались: Грузия, Молдавия и Украина вот-вот лишатся безвиза с ЕС
"Никто не заступился": москвич, избитый дагестанцами в метро, рассказал о драке
Условия для редкой ревакцинации от COVID-19 назвал разработчик вакцины
The Washington Post: НАТО выслала российских дипломатов из-за резкости Лаврова
"Несут полный бред": поляки раскритиковали заявление ЕС о миграционном кризисе

Садальский о трагедии Прохора Шаляпина: "Не успело остыть тело"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Станислав Садальский не склонен жалеть убитого горем вдовца. Артист уверен, что Прохор Шаляпин умело бросает пыль в глаза публике.

Садальский о трагедии Прохора Шаляпина: "Не успело остыть тело"

Вчера вышло в эфир шоу Андрея Малахова "Прямой эфир". Гостем передачи стал Прохор Шаляпин. Молодой ловелас рассказывал о своей личной трагедии. Он после двух месяцев брака потерял любимую супругу-миллионершу.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" Станислав Садальский скептически отнёсся к страданиям шоумена со скандальной репутацией.

"Сказочник Шаляпин в который раз нашёл свою сказочную любовь. Между тем не все представители светского бомонда верят в эту сказку. Возрастная супруга из Канады, сказочная свадьба в Лас-Вегасе, где фотографируются в основном, только бедные слои общества, что бы показать мнимое богатство и значимость… Даже их жалко", — пишет артист в своём Instagram-аккаунте.

Садальский задаётся вопросом, как эта маленькая хрупкая женщина-юрист, стала миллионершей. При этом он высмеивает походы Прохора по ток-шоу со слёзной историей.

"Не успело остыть тело, радостный Прошка уже пребывает в статусе сказочного вдовца, с чем и рассказал в передаче Андрея. А вы верите в эту сказку? Я нет", — делится своим мнением маститый актёр.

Светская львица Лена Ленина встала на защиту Шаляпина.

"Я знаю, что Стас не любит Прохора. И, хоть в вышеизложенном не все правда, но все же Таня, к сожалению и горю близких, действительно, умерла от ковида", — пишет под постом Садальского Ленина.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Прохор Шаляпин и Татьяна Дэвис Обман раскрыт-На фото три разных человека-Шаляпин жена
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Цены на газ в Европе резко снизились после рекордного взлёта
Гарик Харламов с новой пассией поселился рядом с домом Кристины Асмус
Экс-замминистра просвещения РФ Ракова заявила, что не скрывалась от следствия
Доигрались: Грузия, Молдавия и Украина вот-вот лишатся безвиза с ЕС
В истории Шаляпина о смерти супруги нашли нестыковки
"Никто не заступился": москвич, избитый дагестанцами в метро, рассказал о драке
Условия для редкой ревакцинации от COVID-19 назвал разработчик вакцины
Садальский поделился своим взглядом на гибель Игоря Талькова
The Washington Post: НАТО выслала российских дипломатов из-за резкости Лаврова
"Несут полный бред": поляки раскритиковали заявление ЕС о миграционном кризисе
Популярное
Экономика и бизнес
Express: Россия отвергла просьбу США о помощи из-за энергокризиса

Британское издание Express сообщает, что США якобы обратились за помощью к России и странам ОПЕК из-за роста цен на энергоносители. Однако это обращение было отвергнуто.

Express: Россия отвергла просьбу США о помощи из-за энергокризиса
Страны в Европе прозревают и выбирают газовые поставки "без Украины"
Газ
Страны в Европе прозревают и выбирают газовые поставки "без Украины"
Политика. Новости и аналитика
Депутат Рады: Зеленский отказался от судьбоносного предложения Путина
Экономика и бизнес
Экс-премьер Финляндии пообещал, что России будет "очень плохо"
Дмитрий Соколов Потоки лавы на Канарских островах. Кто следующий? Дмитрий Соколов Игорь Буккер План Путина поможет разобраться с "неразберихой и истерикой" в Европе Игорь Буккер Усам Оздемиров Проект трёхлетнего бюджета вызовет бурю в Госдуме Усам Оздемиров
Российский шоу-бизнес
Эксперт объяснил, сколько лет на самом деле было жене Прохора Шаляпина
Политика. Новости и аналитика
Нужны доказательства: Германия пригрозила разборками из-за "Северного потока-2"
СМИ США обсуждают утекшую "совершенно секретную телеграмму" ЦРУ
Мир. Новости мира
СМИ США обсуждают утекшую "совершенно секретную телеграмму" ЦРУ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников