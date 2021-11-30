TMZ: в особняке Мэрилина Мэнсона прошли обыски по делу "об изнасиловании"

В рамках дела о "сексуальном насилии" в дом американского рок-музыканта Мэрилина Мэнсона нагрянула полиция. Детективы обыскали особняк звезды.

По сообщению иностранных СМИ, у певца изъяли все устройства хранения информации и записи с видеокамер.

"Наши источники в правоохранительных органах сообщают нам, что детективы специального подразделения по делам жертв пришли в дом шок-рокера рано утром в понедельник, исполняя ордер на обыск", — пишет портал TMZ.

Как уточнил источник, делом занимается прокуратура Лос-Анджелеса. И все материалы были направлены в ведомство для дальнейшего изучения.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что рок-певца не единожды обвиняли в сексуальном насилии и домогательствах. Многочисленные заявления жертв так и "сыпятся" в правоохранительные органы. Правда, сам Мэнсон отрицает применение силы и настаивает на "отношениях" по обоюдному согласию.

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