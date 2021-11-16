The Rolling Stone: Мэрилин Мэнсон запирал женщин в стеклянной комнате для пыток

Музыкант Мэрилин Мэнсон обвиняется в психологических пытках. По информации журнала The Rolling Stone, он запирал женщин в звуконепроницаемой комнате из стекла.

Как сообщает издание, комната находилась в его квартире в Западном Голливуде. Изначально она предназначалась для звукозаписи, но впоследствии Мэнсон переделал её в помещение, которое называл "комнатой для плохих девочек".

Несколько женщин, встречавшихся с артистом, рассказали, что он помещал их в эту "камеру одиночного заключения", чтобы проводить психологические пытки. Рок-исполнитель оставлял своих жертв без еды и воды.

Ранее бывшая девушка Мэнсона обвинила его в изнасиловании. В суде американка сообщила, что музыкант надругался над ней, когда она пришла к нему домой, чтобы вернуть ключи, а затем пообещал убить.

О насилии со стороны певца также заявляли звезда сериала "Мир Дикого Запада" Эван Рейчел Вуд и актриса Эсме Бьянко из "Игры престолов".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.