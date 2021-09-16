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Американский суд не стал решать, насиловал Мэрилин Мэнсон или нет

Шоу-бизнес » Зарубежный

Американский суд отклонил иск об изнасиловании против рок-певца Мэрилина Мэнсона. Представители Фемиды объяснили, что срок давности дела уже истёк. По заявлению девушки, она якобы была в отношениях с рок-звездой 10 лет назад, но что-то не заладилось. Певец начал поднимать на "возлюбленную" руку, а позже и вовсе изнасиловал.

Американский суд не стал решать, насиловал Мэрилин Мэнсон или нет

Также "пассия" утверждала, что "тиран" ей угрожал расправой. 

Суд США не стал рассматривать дело десятилетней давности и отпустил певца, пишет издание TMZ. 

Впрочем, заявления подобного характера в отношении рок-звезды периодически появляются в американской прессе. Так, за домогательства и насильственные действия на артиста уже жаловались: 

  • актриса Эсме Бьянко, 
  • модель Эван Рэйчел Вуд

Кроме этого, ещё четыре девушки пожелали остаться анонимами. Мэрилин опроверг все заявления в свой адрес и назвал происходящее "искажением" реального положения дел. 

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Мэрилин Мэнсон: О музыке, политике и сексуальных домогательствах. Интервью 4 каналу. Рус
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева
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