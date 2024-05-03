60-летнего Брэда Питта заметили с 31-летней возлюбленной на пляже в Санта-Барбаре

Голливудский актер Брэд Питт и его избранница, фитнес-тренер Инес де Рамон отправились на отдых в Санта-Барбару. Об этом пишет People.
Возлюбленных заметили на утренней прогулке по пляжу в Калифорнии. Избранники предпочли одеться в одинаковые льняные наряды. На одном из появившихся в Сети фото актер обнимает свою возлюбленную.
Слухи о романе звезды с Инес де Рамон появаились еще в ноябре 2022 года. Известно, что новая избранница голливудского актера состояла в браке с актером из сериала "Дневники вампира" Полом Уэсли. Именно благодаря ему она оказалась в обществе знаменитостей.
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