Вдова Грачевского рассказала, как прошёл год без покойного супруга: был ад

Вдова российского режиссёра Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская рассказала, что после смерти мужа уходящий год обернулся для неё адом.

Екатерина подчеркнула, что надеется только на благоприятные изменения в 2022 году.

"До Нового года осталось 32 дня. Каким был 2021-й для меня? Никаким… Он был адом!", — цитирует вдову "Лайф".

Екатерина рассказала, что с момента смерти мужа от коронавируса её жизненная ситуация стала только ухудшаться. У вдовы на руках остался маленький сын. Она обратилась ко всем поклонникам и призвала "ценить каждый миг".

"Я очень хочу пожелать каждому из вас счастья, любви и здоровья! Берегите друг друга! Радуйтесь каждому дню, каждому счастливому мгновению, ведь жизнь так коротка!", — резюмировала Белоцерковская.

Ранее Pravda.Ru писала о "мольбах" женщины к умершему супругу. После смерти режиссёра на Екатерину навалились огромные проблемы, в том числе и финансовые. Женщина осталась в долгах.

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