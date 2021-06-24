EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Попова рассказала о штаммах "дельта" и "дельта-плюс" в России
В России выявили максимум случаев COVID-19 за пять месяцев
Зюганов уточнил, какой "позорный" закон обещает отменить КПРФ
Прилепина выгнали со съезда КПРФ
Сделай сам: Меркель объяснила, как ЕС должен общаться с Россией
Будут последствия: Госдеп США оценил влияние России на Ливию
В Симферополе задержан мужчина за шпионаж в пользу Украины
Киркоров попал в чёрный список опасных для Украины персон
В Госдуме предложили провести товарищеский матч Россия - Украина

Вдова Грачевского рассказала о выкидыше после похорон мужа

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Екатерина Белоцерковская призналась, что потеряла ребёнка на раннем сроке из-за волнений, связанных с кончиной Бориса Грачевского.

Вдова Грачевского рассказала о выкидыше после похорон мужа

Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская объяснила, что ждала второго ребенка, когда узнала о смерти мужа, ставшего жертвой коронавируса.

Выкидыш, по словам женщины, спровоцировали переживания, связанные с похоронами супруга.

Худрук киножурнала "Ералаш" скончался в января 2021 года в возрасте 71 год от осложнений COVID-19.

У Бориса Грачевческого остался сын Филипп, которому в апреле этого года исполнился годик.

И если бы не смерть Бориса Юрьевича, то у малыша мог бы появиться брат или сестра.

"Я была беременна, но не знала об этом. После похорон у меня случился выкидыш. Там маленький был срок. Я узнала о нем, когда случился выкидыш. У меня был маленький ребенок на руках, поэтому сейчас я обязана жить за двоих. Я не имею права сдвинуться куда-то. Ни влево, ни вправо. Я обязана вырастить нашего общего ребенка", — рассказала Екатерина в интервью Борису Корчевникову.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

ВПЕРВЫЕ ПОСЛЕ ПОХОРОН: ВДОВА БОРИСА ГРАЧЕВСКОГО
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Главком ВМФ рассказал о действиях военных в инциденте с эсминцем Defender
Как победить тонзиллит?
Попова рассказала о штаммах "дельта" и "дельта-плюс" в России
Дочь Анастасии Заворотнюк сделала пугающее заявление
США "бросают" российскую оппозицию: чего они опасаются
В России выявили максимум случаев COVID-19 за пять месяцев
Наряд Веры Брежневой на красной дорожке назвали "модным провалом"
Зюганов уточнил, какой "позорный" закон обещает отменить КПРФ
Прилепина выгнали со съезда КПРФ
Сделай сам: Меркель объяснила, как ЕС должен общаться с Россией
Популярное
Военные новости
Украина грозит уничтожением Крымского моста

Украинские военные не оставляют идею атаки на Крым. Последним на эту тему высказался экс-замначальника Генштаба ВСУ, бывший генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Украина грозит уничтожением Крымского моста
"Всё заберут потом": Гордон попросил россиян "не делать глупостей" в Крыму
Мир. Новости мира
"Всё заберут потом": Гордон попросил россиян "не делать глупостей" в Крыму
Туризм
Украинцы представляют опасность для россиян, отдыхающих в Турции
Мир. Новости мира
"РФ и КНР смеются и потирают руки": польский журналист раскритиковал ЕС
Игорь Буккер Феникс возродился: в США вновь заговорили об "искусственном" COVID Игорь Буккер Василий Амирджанов Егор Бероев выступил против ковид-дискриминации Василий Амирджанов Усам Оздемиров Вашингтонские бюрократы не прониклись духом Женевы Усам Оздемиров
Военные новости
Су-24М открыл огонь по британскому эсминцу у Крыма
Российский шоу-бизнес
Гарик Харламов пошутил о добровольной, но обязательной вакцинации
Пушков назвал цель провокации британского эсминца у Крыма
Военные новости
Пушков назвал цель провокации британского эсминца у Крыма
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников