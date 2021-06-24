Вдова Грачевского рассказала о выкидыше после похорон мужа

Екатерина Белоцерковская призналась, что потеряла ребёнка на раннем сроке из-за волнений, связанных с кончиной Бориса Грачевского.

Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская объяснила, что ждала второго ребенка, когда узнала о смерти мужа, ставшего жертвой коронавируса.

Выкидыш, по словам женщины, спровоцировали переживания, связанные с похоронами супруга.

Худрук киножурнала "Ералаш" скончался в января 2021 года в возрасте 71 год от осложнений COVID-19.

У Бориса Грачевческого остался сын Филипп, которому в апреле этого года исполнился годик.

И если бы не смерть Бориса Юрьевича, то у малыша мог бы появиться брат или сестра.

"Я была беременна, но не знала об этом. После похорон у меня случился выкидыш. Там маленький был срок. Я узнала о нем, когда случился выкидыш. У меня был маленький ребенок на руках, поэтому сейчас я обязана жить за двоих. Я не имею права сдвинуться куда-то. Ни влево, ни вправо. Я обязана вырастить нашего общего ребенка", — рассказала Екатерина в интервью Борису Корчевникову.

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