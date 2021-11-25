Погрязшая в долгах вдова Грачевского просит помощи у покойного мужа

Вдова Грачевского Екатерина Белоцерковская больше не в силах справляться с проблемами, которые навалились на неё после смерти мужа. Женщина взмолилась о помощи, обращаясь к покойному Грачевскому.

Вдова худрука "Ералаша" Бориса Грачевского столкнулась с огромным ворохом проблем. Её захлестнули денежные, жилищные и моральные неурядицы.

Утешение Екатерина находит в молитвах, обращённых к умершему супругу. Своими терзаниями и душевной болью Белоцерковская поделилась в подписчиками в Instagram. 36-летняя женщина, которая в одиночку воспитывает маленького сына от Грачевского, опубликовала снимок в обнимку с режиссёром детского киножурнала.

"Береги нас, пожалуйста, сверху… Тебе всё видно там… Я люблю тебя…" — написала под фото вдова основателя "Ералаша".

По информации издания Газета.ру, после смерти Грачевского его вдова погрязла в судебных исках. Некие личности требуют от неё в общей сложности около 20 миллионов рублей.

Фолловеры поддерживают женщину в нелёгкой ситуации.

"Сил вам! Он всегда рядом, всегда с вами!"; "Вы точно справитесь, Катенька! А он обязательно поможет…", — писали подписчики Белоцерковской.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.