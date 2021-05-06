Вдова Грачевского и его экс-жена вместе вступили борьбу за "Ералаш"

Екатерина Белоцерковская — вдова Бориса Грачевского и его экс-жена Анна вместе будут бороться за права на киножурнал "Ералаш".

Дамы намерены подать иск против нового генерального директора ООО "Ералаш" Аркадия Григоряна.

Суть претензии в том, что он, якобы, подделал подпись основателя киножурнала в документах и стал таким образом владельцем 50,1% акций. То есть пакета, который, по мнению обеих жён Грачевского, должен достаться восьмилетней дочери режиссёра Василисе и его годовалому сыну Филиппу.

"Борис Юрьевич доверял ему (Григоряну) полностью, говорит Белоцерковская. Но тот, понимая, что он как творческий человек не уделяет внимания юридическим и корпоративным аспектам деятельности компании, получил контроль над ней. Фактически всё наследие Бориса Юрьевича, которое он выстраивал 47 лет, перешло в руки этого человека".

В доказательство вдова представила результаты почерковедческой экспертизы, согласно которой Григорян мог подделать подпись Грачевского.

Напомним, отец-основатель детского киножурнала "Ералаш" умер 15 января от коронавируса.

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