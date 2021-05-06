Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Госдеп дал добро: группа госслужащих США покинет Индию
Россиян "разводят" на деньги даже самые надёжные банки
Школа, магазины, ФАП: Киргизия оценивает "итоги" пограничного конфликта
105-летняя жительница КНДР получила поздравления от Путина
"Путин не будет нарушать правила": Кулеба о выгоде встречи президентов
Место встречи: Politico прогнозирует, где пообщаются Путин и Байден
Вместо стены на границе с Россией – глубокие ямы: Украина "окопалась"
"Душа мира, дьявол Европы": президент Франции о Наполеоне
Двое американских студентов осуждены в Италии за убийство полицейского

Вдова Грачевского и его экс-жена вместе вступили борьбу за "Ералаш"

Общество

Екатерина Белоцерковская — вдова Бориса Грачевского и его экс-жена Анна вместе будут бороться за права на киножурнал "Ералаш".

Вдова Грачевского и его экс-жена вместе вступили борьбу за "Ералаш"

Дамы намерены подать иск против нового генерального директора ООО "Ералаш" Аркадия Григоряна.

Суть претензии в том, что он, якобы, подделал подпись основателя киножурнала в документах и стал таким образом владельцем 50,1% акций. То есть пакета, который, по мнению обеих жён Грачевского, должен достаться восьмилетней дочери режиссёра Василисе и его годовалому сыну Филиппу.

"Борис Юрьевич доверял ему (Григоряну) полностью, говорит Белоцерковская. Но тот, понимая, что он как творческий человек не уделяет внимания юридическим и корпоративным аспектам деятельности компании, получил контроль над ней. Фактически всё наследие Бориса Юрьевича, которое он выстраивал 47 лет, перешло в руки этого человека".

В доказательство вдова представила результаты почерковедческой экспертизы, согласно которой Григорян мог подделать подпись Грачевского.

Напомним, отец-основатель детского киножурнала "Ералаш" умер 15 января от коронавируса.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Между нами, родственниками... Наследство по завещанию
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Госдеп дал добро: группа госслужащих США покинет Индию
Россиян "разводят" на деньги даже самые надёжные банки
Школа, магазины, ФАП: Киргизия оценивает "итоги" пограничного конфликта
105-летняя жительница КНДР получила поздравления от Путина
На обучение волонтёров "Лига безопасного интернета" просит 10 миллионов
"Путин не будет нарушать правила": Кулеба о выгоде встречи президентов
Место встречи: Politico прогнозирует, где пообщаются Путин и Байден
Вместо стены на границе с Россией – глубокие ямы: Украина "окопалась"
1200 "забывчивых" путешественников-россиян заплатят 15 млн штрафов
"Душа мира, дьявол Европы": президент Франции о Наполеоне
Популярное
Новости Европы
Как бы чего не вышло: британский флот начинает патрулирование Ла-Манша

Лондон объявил, что направит два патрульных судна на остров Джерси в Ла-Манше в качестве “меры предосторожности”, поскольку напряжённость из-за правил рыболовства, появившаяся после Brexit, растёт.

Как бы чего не вышло: британский флот начинает патрулирование Ла-Манша
Чувствительная грудь: Как за ней ухаживать
Маммология
Чувствительная грудь: Как за ней ухаживать
Акушерство и гинекология
Масло чайного дерева: негатив от гинекологов
Здоровье и профилактика
Сделать укол самой? Нет проблем
Соломон Соловьев Знак зодиака 6 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев Усам Оздемиров Инфраструктурный бросок — от Москвы до самых до окраин Усам Оздемиров Василий Амирджанов Володину выпал шанс показать свою демократичность Василий Амирджанов
Бывший СССР
У русских в Казахстане много проблем. Но и у казахов их не меньше
Оригинальные методики
11 "ванных"заповедей
Препарат Moderna стал лучшей в мире коронавирусной вакциной
Здоровье и профилактика
Препарат Moderna стал лучшей в мире коронавирусной вакциной
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников