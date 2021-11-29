Музыкальный критик: пьяный Билан должен был вернуть гонорар

Диме Билану следовало вернуть гонорар и не выходить на сцену в нетрезвом виде, заявил музыкальный критик Павел Рудченко, комментируя видео, разлетевшееся в соцсетях, где пьяный певец выступает в Казахстане.

Об этом он сообщил в разговоре с Москвой 24. Рудченко сказал, что как человека Билана можно понять, но это не отменяет того, что он публичная личность, которая подаёт пример другим, а значит такое поведение недопустимо.

"Дима Билан мог как поступить: если уж он сорвался, так будь добр, верни этот полученный гонорар и просто не выходи на сцену. Тогда это было бы нормальное поведение — именно как профессионала", — резюмировал он.

Сам Билан объяснил своё поведение тем, что долго не спал и не выдержал стресса, связанного с тяжёлым состоянием Александра Градского. Ранее Билан в своём аккаунте в Instagram рассказал, как за 10 дней до смерти Градского он чувствовал, что его наставник уходит, и прощался с ним.

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