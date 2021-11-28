Билан рассказал, почему напился перед выступлением: переживал за Градского

Российский певец Дима Билан объяснил, почему позволил себе выпить перед концертом в Казахстане. По словам звезды, он сильно переживал за состояние здоровья своего коллеги Александра Градского, который в то время был в больнице.

В одном из городов Казахстана певец вёл свадьбу. Гости отметили, что российская звезда с трудом стоит на ногах и ведёт себя неадекватно. Билан пояснил, что был в тяжёлом моральном состоянии.

"Я узнал… Я переживал сегодня, плакал даже… Градский. Инсульт. Знаете, как это грустно?… Не дай Бог, чтобы он не выздоровел. Пожалуйста, пусть будет здоров", — рассказал Билан с сторис в своём аккаунте Instagram вчера.

Александра Градского не стало сегодня в два часа ночи. Композитор, российский и советский певец ранее сильно заболел коронавирусом. В последние дни своей жизни он находился в реанимационном отделении. По дороге в больницу потерял сознание. Пока точную причину метра российской музыки официально не назвали.

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