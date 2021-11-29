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Стало известно, как Градский оценивал брак Пугачёвой и Галкина

Шоу-бизнес

У композитора Александра Градского был весьма нестандартный взгляд на брачный союз Пугачёвой и Галкина. Он назвал звёздную семью "бизнес-союзом".

Стало известно, как Градский оценивал брак Пугачёвой и Галкина

Александр Градский в беседе с ведущим телеканала "Москва 24" Евгением Додолевым вспомнил о прежних супружеских союзах Примадонны.

Музыкант рассказал, что главным источником доходов Примадонны в прежние времена были не концерты, а выступления на корпоративах. За появление Пугачёвой у себя на празднике состоятельные люди могли платить по 80-100 тысяч долларов.

Градский рассказал об изменах третьего мужа Пугачёвой Евгения Болдина. Алла Борисовна, по словам народного артиста России, обиделась на супруга и начала искать себе средства к существованию.

"Нашла Володю Кузьмина, потом Челобанова, затем Филю Киркорова, причём это было при мне. В итоге вышла замуж за Максима Галкина, который умный, которому она помогла. Хороший бизнес-союз. Она наконец живёт как нормальная женщина, за счёт своего мужа", — выразил своё мнение Градский.

Алла Пугачёва, равно как и Максим Галкин, не прошли мимо известия о смерти Александра Градского.

"Как молоды мы были, как верили в себя. Прощай, Александр. Пока жива, буду помнить тебя", — написала Примадонна в своём Instagram-аккаунте в память о коллеге.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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