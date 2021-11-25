EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Спецслужбы Польши заподозрили в шпионаже в пользу РФ 66-летнего пенсионера
WT: один неядерный удар со стороны России и Китая "отключит" США
Гендиректор РСМД назвал условие снятия санкций США с "Северного потока-2"
Минздрав: ситуация с ВИЧ в России стабилизировалась
На Украине заявили, что Зеленский введёт военное положение с 1 декабря
Модель из Крыма не допустили до финала конкурса красоты на Филиппинах
Число жертв ЧП на шахте "Листвяжной" в Кузбассе достигло шести человек
Роскосмос: сближение фрагмента американской ракеты с МКС прошло без инцидентов
Эсминец США направился в Чёрное море для операции с партнёрами по НАТО

Киркоров рассказал, как поощряет детей за хорошие оценки

Шоу-бизнес

Филипп Киркоров воспитывает двоих детей — сына Мартина и дочь Аллу-Викторию. Наследников короля российской эстрады трудно чем-либо удивить, однако певец нашёл способ поощрить детей, которые радуют его успехами в школе.

Киркоров рассказал, как поощряет детей за хорошие оценки

Филипп Киркоров балует своих отпрысков, одевая в дорогие брендовые вещи. Артист вышел в свет с детьми, посетив премьеру мультипликационного фильма Disney "Энканто".

Публика обратила внимание на то, что наряд Аллы-Виктории оценивается в 700 тысяч рублей. Девочка пришла на мероприятие в брюках и жакете. Самым дорогим в её образе была сумка от Dolce & Gabbana за 561,5 тысяч рублей.

Киркоров объяснил, что вывел детей в свет не просто так, а за хорошие отметки в школе.

"Сегодня отправились на премьеру "Энканто" @disneyrussia не стандартным семейным составом @allavictoriyakirkorova @martinkirkorov. А к нашей компании присоединились школьные друзья! Заслужили выход в Кино за пятёрки", — написал Киркоров по фото с детьми.

Алла-Виктория и Мартин Киркоровы учатся в международной частной школе. Месяц обучения здесь стоит 145 тысяч рублей за каждого ребёнка. В год на двоих выходит два с половиной миллиона.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Дети Филиппа Киркорова, Алла Виктория и Мартин - День знаний, 01.09.2021
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
На Украине заявили, что Зеленский введёт военное положение с 1 декабря
Модель из Крыма не допустили до финала конкурса красоты на Филиппинах
Число жертв ЧП на шахте "Листвяжной" в Кузбассе достигло шести человек
Роскосмос: сближение фрагмента американской ракеты с МКС прошло без инцидентов
Эсминец США направился в Чёрное море для операции с партнёрами по НАТО
СК Белоруссии: на границе с Польшей найдены мигранты с переломанными ногами
В Кемеровской области завели уголовное дело по факту ЧП на шахте "Листвяжной"
В курганском департаменте образования объяснили мониторинг соцсетей учеников
Глава Минздрава рассказал о планах сделать полис ОМС в России цифровым
Украинские военные ударили по ДНР с беспилотника
Популярное
Здоровье
Проценко: пустыми разговорами о прививках пандемию COVID-19 не остановить

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко призвал антиваксеров прекратить пустые рассуждения о прививках в социальных сетях.

Проценко: пустыми разговорами о прививках пандемию COVID-19 не остановить
Кучера ответил на призыв врачей посетить ковидные отделения
Общество
Кучера ответил на призыв врачей посетить ковидные отделения
Мир. Новости мира
Польское СМИ: ЕС должен начать превентивную войну с Россией за Молдавию
Шоу-бизнес
Галкин показал, чем кормит детей перед школой: "Ой, как у нас тут аппетитно"
Дмитрий Соколов Высокую парижскую моду создали русские аристократы Дмитрий Соколов Ирина Шлионская В России создали первого четвероногого робота и "черепаху" для разгона толпы Ирина Шлионская Усам Оздемиров Мирный атом должен стать стороной "зелёного квадрата" Усам Оздемиров
Политика. Новости и аналитика
Пушков предложил польским политикам "оставить при себе" готовность общаться с РФ
Мир. Новости мира
В Британии вакцинированные от COVID умирают в 2 раза чаще невакцинированных
Врач Тимаков развеял мифы о бессимптомном течении коронавируса
Здоровье
Врач Тимаков развеял мифы о бессимптомном течении коронавируса
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников