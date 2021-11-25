Киркоров рассказал, как поощряет детей за хорошие оценки

Филипп Киркоров воспитывает двоих детей — сына Мартина и дочь Аллу-Викторию. Наследников короля российской эстрады трудно чем-либо удивить, однако певец нашёл способ поощрить детей, которые радуют его успехами в школе.

Филипп Киркоров балует своих отпрысков, одевая в дорогие брендовые вещи. Артист вышел в свет с детьми, посетив премьеру мультипликационного фильма Disney "Энканто".

Публика обратила внимание на то, что наряд Аллы-Виктории оценивается в 700 тысяч рублей. Девочка пришла на мероприятие в брюках и жакете. Самым дорогим в её образе была сумка от Dolce & Gabbana за 561,5 тысяч рублей.

Киркоров объяснил, что вывел детей в свет не просто так, а за хорошие отметки в школе.

"Сегодня отправились на премьеру "Энканто" @disneyrussia не стандартным семейным составом @allavictoriyakirkorova @martinkirkorov. А к нашей компании присоединились школьные друзья! Заслужили выход в Кино за пятёрки", — написал Киркоров по фото с детьми.

Алла-Виктория и Мартин Киркоровы учатся в международной частной школе. Месяц обучения здесь стоит 145 тысяч рублей за каждого ребёнка. В год на двоих выходит два с половиной миллиона.

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