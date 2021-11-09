Король российской эстрады оказался заложником собственной беспечности, из-за которой застрял в ОАЭ — его вместе с детьми не пустили на борт самолёта местной авиакомпании.
Причина — отсутствие ПЦР-тестов.
Как сам Филипп Киркоров рассказал поклонникам в соцсетях, он летал в ОАЭ не чтобы отдохнуть, а выступать на фестивале PaRus.
По его словам, "всё было на высшем уровне", но туроператор не предупредил о необходимости провериться на ковид перед отлётом.
Впрочем, звёздное семейство не в обиде — организаторы фестиваля в качестве "комплимента" предоставили им на сутки роскошную виллу.
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