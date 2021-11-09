Киркоров с детьми застрял в Дубае

Король российской эстрады оказался заложником собственной беспечности, из-за которой застрял в ОАЭ — его вместе с детьми не пустили на борт самолёта местной авиакомпании.

Причина — отсутствие ПЦР-тестов.

Как сам Филипп Киркоров рассказал поклонникам в соцсетях, он летал в ОАЭ не чтобы отдохнуть, а выступать на фестивале PaRus.

По его словам, "всё было на высшем уровне", но туроператор не предупредил о необходимости провериться на ковид перед отлётом.

Впрочем, звёздное семейство не в обиде — организаторы фестиваля в качестве "комплимента" предоставили им на сутки роскошную виллу.