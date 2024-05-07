Моральный вред за невыплату зарплаты: как получить до 20 тысяч рублей от работодателя

Согласно статье 237 Трудового кодекса Российской Федерации, моральный вред, нанесенный работнику неправомерными действиями или бездействием работодателя, включая случаи невыплаты заработной платы, подлежит возмещению в денежной форме.
Размер компенсации определяется соглашением между сторонами трудового договора, как поясняет кандидат юридических наук и доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Николай Дуванов.
Если стороны не пришли к согласию о размере возмещения, а также если возник спор о правах и обязанностях работника и работодателя, компенсацию определяет суд, сообщает aif.ru.
Суд принимает решение независимо от размера имущественного ущерба и учитывает степень вины работодателя, значимость для работника нематериальных благ и объем их нарушения.
Обычно компенсация морального вреда за невыплату заработной платы, как и за любой другой ущерб, составляет от 5 до 20 тысяч рублей.
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