Моральный вред за невыплату зарплаты: как получить до 20 тысяч рублей от работодателя

Стало известно, можно ли взыскать моральный вред за невыплату зарплаты

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно статье 237 Трудового кодекса Российской Федерации, моральный вред, нанесенный работнику неправомерными действиями или бездействием работодателя, включая случаи невыплаты заработной платы, подлежит возмещению в денежной форме.

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Размер компенсации определяется соглашением между сторонами трудового договора, как поясняет кандидат юридических наук и доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Николай Дуванов.

Если стороны не пришли к согласию о размере возмещения, а также если возник спор о правах и обязанностях работника и работодателя, компенсацию определяет суд, сообщает aif.ru.

Суд принимает решение независимо от размера имущественного ущерба и учитывает степень вины работодателя, значимость для работника нематериальных благ и объем их нарушения.

Обычно компенсация морального вреда за невыплату заработной платы, как и за любой другой ущерб, составляет от 5 до 20 тысяч рублей.