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Моральный вред за невыплату зарплаты: как получить до 20 тысяч рублей от работодателя

Стало известно, можно ли взыскать моральный вред за невыплату зарплаты

1:07
Экономика

Согласно статье 237 Трудового кодекса Российской Федерации, моральный вред, нанесенный работнику неправомерными действиями или бездействием работодателя, включая случаи невыплаты заработной платы, подлежит возмещению в денежной форме.

Стало известно, можно ли взыскать моральный вред за невыплату зарплаты
Фото: PxHere is licensed under CC0

Размер компенсации определяется соглашением между сторонами трудового договора, как поясняет кандидат юридических наук и доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Николай Дуванов.

Если стороны не пришли к согласию о размере возмещения, а также если возник спор о правах и обязанностях работника и работодателя, компенсацию определяет суд, сообщает aif.ru.

Суд принимает решение независимо от размера имущественного ущерба и учитывает степень вины работодателя, значимость для работника нематериальных благ и объем их нарушения.

Обычно компенсация морального вреда за невыплату заработной платы, как и за любой другой ущерб, составляет от 5 до 20 тысяч рублей.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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