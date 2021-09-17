Киркорову подарили россыпь драгоценных камней в честь юбилея

Король российской эстрады Филипп Киркоров получил роскошный подарок. Презенты певец стал получать, не дожидаясь торжества по случаю своего юбилея.

Филиппу Бедросовичу 55 лет исполнится только весной, однако он уже принимает дорогие подношения от друзей.

Артист стал VIP-гостем на модной премии Fashion People Awards. В праздничный вечер артист удостоился сразу двух наград: за шоу "Маска" и дуэт с Maruv.

Киркоров объяснил, что его гардероб потрясает воображение. Модных нарядов у поп-короля так много, что они занимают слишком много места.

Певец, однако, не устаёт приобретать всё новые модные шедевры, несмотря на закрытие некоторых бизнес-проектов. Он рассказал, что недавно его гардероб пополнился сказочным по красоте и цене нарядом, который весь усыпан драгоценными камнями.

"Пока кто-то из моих коллег покупает бриллианты, я скупаю коллекции одежды мировых дизайнеров. На это уходят огромные деньги. У меня есть наряды, которые стоят, как вся эта премия. Но мне не жалко!" — цитирует слова артиста "Собеседник".

Оказалось, что автором драгоценного костюма является Аника Керимова. Её на празднике признали "Лучшим дизайнером года".

"Филипп — мой любимый певец. Недавно мы сшили ему новый наряд — белоснежный костюм-тройку, усыпанный камнями Сваровски. Смотрится в нём Филипп просто роскошно!" — объяснила Аника.

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