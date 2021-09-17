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Киркорову подарили россыпь драгоценных камней в честь юбилея

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Король российской эстрады Филипп Киркоров получил роскошный подарок. Презенты певец стал получать, не дожидаясь торжества по случаю своего юбилея.

Киркорову подарили россыпь драгоценных камней в честь юбилея

Филиппу Бедросовичу 55 лет исполнится только весной, однако он уже принимает дорогие подношения от друзей.

Артист стал VIP-гостем на модной премии Fashion People Awards. В праздничный вечер артист удостоился сразу двух наград: за шоу "Маска" и дуэт с Maruv.

Киркоров объяснил, что его гардероб потрясает воображение. Модных нарядов у поп-короля так много, что они занимают слишком много места.

Певец, однако, не устаёт приобретать всё новые модные шедевры, несмотря на закрытие некоторых бизнес-проектов. Он рассказал, что недавно его гардероб пополнился сказочным по красоте и цене нарядом, который весь усыпан драгоценными камнями. 

"Пока кто-то из моих коллег покупает бриллианты, я скупаю коллекции одежды мировых дизайнеров. На это уходят огромные деньги. У меня есть наряды, которые стоят, как вся эта премия. Но мне не жалко!" — цитирует слова артиста "Собеседник".

Оказалось, что автором драгоценного костюма является Аника Керимова. Её на празднике признали "Лучшим дизайнером года".

"Филипп — мой любимый певец. Недавно мы сшили ему новый наряд — белоснежный костюм-тройку, усыпанный камнями Сваровски. Смотрится в нём Филипп просто роскошно!" — объяснила Аника.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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