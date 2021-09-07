Филипп Киркоров закрыл многомиллионный бизнес-проект

Бизнес-детище короля российской эстрады Филиппа Киркорова просуществовало недолго.

Филипп Киркоров рассказал о том, что свернул деятельность своего успешного проекта Phill Party. Агентство специализировалось на проведении детских праздников.

Сообщается, что компания работала эффективно и принесла своему владельцу многомиллионную прибыль.

К Филиппу Бедросовичу обращались многие знакомые, которые доверяли агентству певца организовать качественные детские торжества.

Артист, однако, решил закрыть бизнес. О закрытии агентства Киркоров сообщил на одной из закрытых вечеринок.

"У меня закончился контракт с моим прошлым директором, который занимался данным проектом, поэтому его больше не существует", — цитирует слова Киркорова ФАН.

Сам Филипп Бедросович всегда с размахом отмечает дни рождения своих детей — Аллы-Виктории и Мартина.

На праздник собирается весь свет российского шоу-бизнеса. Наследников Киркорова осыпают дорогими подарками. Певец очень любит радовать своих отпрысков. Детям он дарит дорогостоящие автомобили и ювелирные украшения.

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