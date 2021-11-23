Василий Уткин изобразил Тину Канделаки в образе Ждуна

Спортивный комментатор Василий Уткин продолжает нападать на свою бывшую коллегу по Матч-ТВ. На этот раз он показал недружеский шарж на журналистку.

Василий Уткин не скрывает своих неприязненных отношений к Тине Канделаки. Периодически он пытается подколоть звезду разными способами.

Спортивный журналист опубликовал в своём Instagram-аккаунте коллаж, на котором к телу Ждуна приделана голова Канделаки.

"Канделаки ждёт Нобеля и Казанского на эфир Матча. Хоть на какой", — подписал Уткин "фотожабу" (измененные или совмещенные при помощи программ-редакторов изображения, которые обычно носят карикатурный характер).

Подписчики привыкли к выпадам спортивного комментатора в адрес Тины. Ранее Уткин подрисовал Канделаки усы и предложил её на роль Сталина в спектакле "Чудесный грузин".

"Ох, Василий… Рисковый Вы человек"; "Мимо Тинкиного дома я без шуток не хожу"; "Я думал что она на вас сидит"; "Это дочка Васи и Тины?" — упражнялись в остроумии фолловеры под постом спортивного журналиста.

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