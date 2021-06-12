Бывшие коллеги по "Матч ТВ" Василий Уткин и Тина Канделаки, похоже, недолюбливают друг друга. Спортивный комментатор не прошёл мимо нашумевшей премьеры "Чудесный грузин", выдвинув на роль Иосифа Сталина генерального продюсера телеканала "Матч ТВ" Тину Канделаки.
Василий Уткин разместил в своём Instagram-аккаунте пост, в котором выражает уверенность в том, что Тине Канделаки блестяще удастся сыграть Иосифа Виссарионовича.
"Когда Бузова закончит играть в спектакле про молодого Сталина, для продолжения хайпа я подсказываю еще одну актрису, способную сыграть в жанре травести, прямо на главную роль — Сосо Джугашвили. Потому что я за прекрасное", — написал Уткин.
Пост сопровождался фотографией Канделаки в женском обличье, а также видоизменённым снимком, на котором у Тины появились усы и борода.
Фолловеры согласились, что Канделаки под силу драматическая роль вождя народов.
"Да, Тина не менее "талантлива", чем Бузова", — комментировали пост Уткина подписчики.
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Звезда "Дома-2" Ольга Бузова дебютировала на сцене МХАТа имени Горького. Звезда, поражающая своими разносторонними талантами, сыграла в постановке "Чудесный грузин", рассказывающей о жизни молодого Сталина.