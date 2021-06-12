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Уткин подрисовал Канделаки усы и порекомендовал её на роль Сталина

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Бывшие коллеги по "Матч ТВ" Василий Уткин и Тина Канделаки, похоже, недолюбливают друг друга. Спортивный комментатор не прошёл мимо нашумевшей премьеры "Чудесный грузин", выдвинув на роль Иосифа Сталина генерального продюсера телеканала "Матч ТВ" Тину Канделаки.

Василий Уткин
Василий Уткин

Василий Уткин разместил в своём Instagram-аккаунте пост, в котором выражает уверенность в том, что Тине Канделаки блестяще удастся сыграть Иосифа Виссарионовича.

"Когда Бузова закончит играть в спектакле про молодого Сталина, для продолжения хайпа я подсказываю еще одну актрису, способную сыграть в жанре травести, прямо на главную роль — Сосо Джугашвили. Потому что я за прекрасное", — написал Уткин.

Пост сопровождался фотографией Канделаки в женском обличье, а также видоизменённым снимком, на котором у Тины появились усы и борода.

Тина Канделаки в мужском обличье
Тина Канделаки в мужском обличье

Фолловеры согласились, что Канделаки под силу драматическая роль вождя народов.

"Да, Тина не менее "талантлива", чем Бузова", — комментировали пост Уткина подписчики.

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Тина Канделаки о КОНФЛИКТЕ с Уткиным
Автор: Елена Былкина
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