Галкин показал, как Пугачёва с дочкой Лизой вместе музицируют

Максим Галкин опубликовал трогательные кадры, на которых Примадонна с восьмилетней наследницей Лизой божественно импровизируют на фортепиано.

Шоумен разместил в своём Instagram-аккаунте видео. На кадрах Алла Пугачёва с дочкой Лизой в четыре руки извлекают прекрасные звуки из клавишного инструмента.

Народная артистка СССР с наследницей играли не по нотам, а очень умело импровизировали.

Алла Борисовна играла на басах, а Лиза орудовала на высоких нотах. Мелодия получилась волшебная с восточными оттенком. Это почувствовала Примадонна и изобразила нечто похожее на жалобное завывание.

Дочка ответила тем, что положила голову на плечо родительнице.

Потом мама и дочь исполнители нечто более динамичное и весёлое.

"Лиза и Алла, совместные импровизации", — подписал видео Галкин.

Подписчики остались в восторге от музыкального контента звёздного семейства.

"Как же приятно смотреть на вашу семью!" — восхитились фолловеры. "Спасибо", - поблагодарил юморист. "Максим, а Лиза ходит в музыкальную школу или мама обучает игре на рояле? И еще вопрос: а вы умеете играть на инструменте?" — поинтересовались у шоумена в Сети. "Я не умею. Лиза ходит в музыкальную школу и дома тоже с мамой занимается", — объяснил Максим.

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