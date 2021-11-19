Максим Галкин опубликовал трогательные кадры, на которых Примадонна с восьмилетней наследницей Лизой божественно импровизируют на фортепиано.
Шоумен разместил в своём Instagram-аккаунте видео. На кадрах Алла Пугачёва с дочкой Лизой в четыре руки извлекают прекрасные звуки из клавишного инструмента.
Народная артистка СССР с наследницей играли не по нотам, а очень умело импровизировали.
Алла Борисовна играла на басах, а Лиза орудовала на высоких нотах. Мелодия получилась волшебная с восточными оттенком. Это почувствовала Примадонна и изобразила нечто похожее на жалобное завывание.
Дочка ответила тем, что положила голову на плечо родительнице.
Потом мама и дочь исполнители нечто более динамичное и весёлое.
"Лиза и Алла, совместные импровизации", — подписал видео Галкин.
Подписчики остались в восторге от музыкального контента звёздного семейства.
"Как же приятно смотреть на вашу семью!" — восхитились фолловеры.
"Спасибо", - поблагодарил юморист.
"Максим, а Лиза ходит в музыкальную школу или мама обучает игре на рояле? И еще вопрос: а вы умеете играть на инструменте?" — поинтересовались у шоумена в Сети.
"Я не умею. Лиза ходит в музыкальную школу и дома тоже с мамой занимается", — объяснил Максим.
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